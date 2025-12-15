search
Luni, 15 Decembrie 2025
Românii, extrem de sceptici în folosirea AI, deși le-ar putea crește productivitatea și creativitatea

Angajații din România sunt printre cei mai puțin entuziasmați de impactul inteligenței artificiale asupra muncii lor, doar o treime declarându-se astfel, sub media globală de 41%.

Doi bărbați și un robot umanoid în anticamera pentru un interviu de angajare
Angajații din România sunt printre cei mai puțin entuziasmați de impactul AI. Foto arhivă

Dintre angajații din România chestionați în raportul PwC Workforce Hopes and Fears Survey 2025, 44% spun că au folosit inteligența artificială (AI) în ultimul an, în timp ce rata medie de utilizare în cele 48 de țări incluse în raport a fost de 57%.

Pe primele locuri se află India și Vietnam, cu 84%, urmate de China (78%). La polul opus sunt Japonia și Ungaria, unde mai puțin de 40% din angajați au utilizat AI în munca lor. Cu 44%, România se plasează pe locul 41 din cele 48 de țări analizate în raport.

„AI are un potențial mare de a crește productivitatea și creativitatea, dar mulți angajați nu grăbesc utilizarea. Reticența se explică, în principal, prin faptul că implementarea este de multe ori fragmentată și lipsesc cursurile de pregătire adaptate competențelor fiecărei categorii de angajați. Cu alte cuvinte, unii percep AI ca un element adăugat proceselor existente, fără o valoare reală. Pentru a obține progres și pentru a utiliza cât mai bine acest potențial, companiile au nevoie de o strategie care să integreze AI, de training-uri sistematice și echitabile, precum și de o comunicare eficientă a beneficiilor pe care le aduce. Companiile pot începe cu exemple practice de utilizare a AI și dându-le posibilitatea angajaților să experimenteze, mai ales celor aflați în roluri non-manageriale, unde încrederea și rata de adopție sunt mai reduse”, a declarat Ruxandra Târlescu, Partener coordonator Tax, Legal&People, PwC România.

Executivii seniori, mai deschiși către adoptarea AI

Ratele de utilizare a AI în rândul angajaților din România variază mult în funcție de rolurile pe care aceștia le au în organizații, dar și în funcție de generație.

Astfel, 64% dintre executivii seniori și 59% dintre manageri declară că au folosit AI la muncă în ultimele 12 luni, față de doar 35% dintre non‑manageri. Pe generații, 57% dintre angajații din Generația Z se declară utilizatori de AI, comparativ cu 44% dintre mileniali și 35% dintre lucrătorii din Generația X.

Utilizarea zilnică a tehnologiilor AI în rândul angajaților români este de asemenea printre cele mai mici dintre țările analizate: aproximativ 6% din totalul lucrătorilor folosesc zilnic instrumente de generative AI (media globală este 14%), iar doar în jur de 2% folosesc zilnic agenți AI (față de 6% la nivel global).

Doar o treime dintre angajații români sunt entuziasmați de AI

Angajații din România sunt printre cei mai puțin entuziasmați de impactul AI asupra muncii lor, doar o treime declarându-se astfel, sub media globală de 41%. În schimb, 49% dintre respondenții locali sunt curioși cum AI le va influența munca, aproape de media globală de 50%, iar 24% se declară îngrijorați.

Angajații care utilizează AI resimt beneficii

Pentru angajații români care utilizează AI impactul este net pozitiv: 75% observă îmbunătățirea calității muncii, 69% plus de creativitate, iar 64% creșteri de productivitate. Așteptările sunt optimiste și pe termen mediu: în următorii trei ani, 58% anticipează creșteri de calitate, 56% de productivitate și 52% de creativitate. Mai puțin de o treime (31%) se așteaptă însă ca utilizarea AI să le aducă și venituri mai mari.

Când vine vorba însă de factorii care le vor influența cel mai mult munca în următorii ani, angajații români menționează alți factori: jumătate consideră că schimbările de reglementare vor avea impact puternic asupra jobului, iar 43% conflictele geopolitice și doar 39% transformarea tehnologică.

„Era de așteptat ca modificările legislative și conflictele geopolitice să fie considerate prioritare de angajații români, având în vedere că 2025 a adus multe schimbări legislative, fiscale care afectează negativ companiile și, implicit, se reflectă asupra situației angajaților. Totuși, există o veste bună și anume că cei care utilizează AI descoperă beneficiile și pot influența adopția la scară mai mare. Oricum viitorul depinde de noile tehnologii și angajații trebuie să se adapteze pentru a face față cerințelor tot mai mari ale companiilor pentru competențe în zona AI”, a spus Oana Munteanu, Director PwC România.

Deocamdată, raportul PwC Workforce Hopes and Fears Survey 2025 arată că 60% dintre angajații din România se declară foarte optimiști cu privire la viitorul rolului lor în companie, unul dintre cele mai ridicate procente dintre cele 48 de țări analizate, în timp ce media globală este de 53%.

De asemenea, 72% dintre lucrătorii locali cred că vor avea cel puțin un control moderat asupra modului în care tehnologia le afectează munca, față de 69% la nivel global.

Pe de altă parte, când vine vorba despre impactul AI asupra joburilor de tip entry-level, 41% dintre managerii români care au participat la sondaj cred că AI va reduce numărul acestor joburi în organizațiile lor în următorii trei ani și doar 25% se așteaptă la creșteri.

Alte concluzii importante ale raportului

• Mai puțin de două treimi din angajații români (65%) spun că sunt mulțumiți la muncă măcar o dată pe săptămână, sub media globală de 70%. Pe de altă parte 64% spun că se simt inspirați la muncă, peste media globală de 59%.

• Mai puțin de jumătate (45%) din lucrătorii din România sunt obosiți la muncă cel puțin o dată pe săptămână, similar cu media globală, însă doar 14% sunt plictisiți la muncă săptămânal, față de 23% la nivel global.

• Circa 60% dintre angajații români simt că au găsit o carieră care le aduce însemnătate și un procent similar consideră că munca lor aduce beneficii lumii, peste media globală de 56%, respectiv 54%.

• Puțin peste o treime (35%) din angajații din România spun că au primit o majorare salarială în ultimul an, sub media globală de 43%.

• Doar 39% dintre salariații români spun că pot să-și acopere fără probleme facturile și costurile curente în fiecare lună și le mai rămân bani pentru economii, vacanțe și alte cheltuieli neesențiale, față de 42% din angajați la nivel global.

