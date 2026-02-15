Rapid a pierdut la Constanța. Un puști de 19 ani a deraiat gruparea giuleșteană

Rapid a pierdut duminică seară la Constanța, scor 1-3, cu Farul, și a picat pe locul 3 în Superlig, având același numărul de puncte, 49, dar un golaveraj mai slab decât Dinamo. Liderul Universitatea Craiova are 50 de puncte și un meci mai puțin.

Eliminată din Cupă înainte de faza sferturilor de finală, după 1-1 cu CFR Cluj la mijlocul săpătmânii, Rapid continuă momentele dezamăgitoare în campionat.

Gruparea din Giulești a reușit la Ovidiu să puncteze o singură dată, prin ex-ul Andrei Borza (minutul 40), în poarta puștiului Rafael Munteanu (19 ani), integralist și acum trei zile, în meciul de Cupă cu CS Dinamo, scor 4-0.

Pentru Farul au marcat Andrei Ișfan (19), Denis Alib (45+4 - penalty) și Ionuț Vînă (53). Două dintre goluri au fost încasate de nord-macedoneanul Dejan Iliev, intrat între buturi în minutul 29, după accidentarea titularului Marian Aioani.

Rapid a avut în primul 11 patru foști jucători crescuți de Viitorul, actuala Farul: Aioani, Manea, Borza și Grameni.

Trupa lui Ianis Zicu este pe locul 11 în clasament, cu 37 de puncte, cu 3 puncte în spatele Oțelului și a FCSB-ului.

Tot astăzi, în Superligă s-a disputat partida UTA Arad - FC Botoșani 2-1. De la ora 20:00 începe, în Bănie, derby-ul dintre liderul Universitatea Craiova și campioana FCSB.