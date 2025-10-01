Rakow Częstochowa - Universitatea Craiova, în Conference League. Unde pot fi văzuți oltenii la debutul în grupă

Universitatea Craiova, liderul din Superligă, va evolua pentru prima dată în istorie în grupa principală de Conference League.

Oltenii debutează pe terenul polonezilor de la Rakow mâine, de la ora 22:00. Meciul din prima etapă va fi transmis la TV de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Rakow Częstochowa vine după o victorie cu 1-0 în campionat, împotriva lui Widzew Łódź, punând capăt unei serii de patru meciuri fără succes (2 egaluri, 2 înfrângeri).

Echipa antrenată de Marek Papszun a avut un început de sezon încărcat, cu 15 meciuri disputate și trei tururi de calificare parcurse pentru a ajunge în faza grupelor UECL (5 victorii, 1 înfrângere).

Experiența acumulată în ediția trecută de Europa League (2023/24), când Rakow a fost eliminată în faza grupelor, le poate oferi un avantaj în fața debutanților români.

Cele două echipe se întâlnesc pentru prima dată, fiind o premieră atât pentru Rakow în fața unui adversar român, cât și pentru Craiova în fața unei echipe poloneze.