Dinel Staicu (69 de ani) propune o reformă fiscală: n-ar vrea să mai folosim bani fizici și nici monede virtuale, ci să folosim amprenta digitală, pentru a plăti la supermarket. Nici cu cardurile nu am mai avea ce să facem, socotește același Staicu. Teoria și-o vinde într-o carte cu două volume pe care dorește să le lanseze, cel mai probabil, în luna decembrie. Banul-digital are și un site, dar momentan nu funcționează.

Manuscrisele primelor două volume sunt gata și conțin fiecare câte 125 de pagini. „Caut o agenție puternică de publicitate, pentru a-mi promova cartea. Sunt nehotărât în privința datei lansării. Acum este lumea ocupată cu culesul viilor, la iarnă ar fi un moment bun. În carte ofer soluții la problemele economice actuale, adică să înlocuim valorile monetare cu valorile mobiliare. Eu vorbesc despre reforma prosperității, nu despre reforma austerității. Este un plan pentru perioada 2026-2056, pentru cei care vin după noi și care acum trebuie să achite toate datoriile acumulate de actualii guvernanți”, își face reclamă Dinel Stanciu, retras de mulți ani din lumina reflectoarelor.

În ianuarie 2010, Staicu era șeful SIF Oltenia. La începutul anului 2011, el și-a schimbat numele de familie în Nuțu. Între timp, a revenit la Staicu. La data de 15 iunie 2010, Dinel Staicu și fostul președinte al BIR, Ion Popescu, au fost condamnați la patru ani de închisoare cu executare și la plata a peste opt milioane de lei, într-un dosar privind o fraudă de cinci milioane de euro.

Palatul RSR a devenit azil de bătrâni

Nostalgic al comunismului, fostul patron al Universității Craiova locuiește în Vila Bujorului din Craiova, o fostă casă de protocol folosită de Nicolae Ceaușescu. Palatul RSR pe care-l deține în comuna Podari, de pe urma căruia încasează o chirie lunară de 20.000 de euro, l-a închiriat unui azi de bătrâni, spun apropiații. Dinel încasează și un venit de la stat. Chiar două: „Am și pensie militară, și pensie civilă. Am terminat Academia de Poliție de la Băneasa, iar la doi ani după Revoluție am plecat în mediul privat. Am ieșit cu gradul de căpitan din Poliție, iar de la vârsta de 55 de ani primesc pensie. Foștii milițieni erau considerați și asimilați militarilor. Pensia mea militară este de 1.200 de euro (n.r. - circa 6.000 lei)”. Operat acum câțiva ani, Dinel Staicu merge luna viitoare la control în Turcia.

„E suficientă o echipă de fotbal în Craiova”

Staicu a fost proprietarul echipei de fotbal FC Universitatea Craiova, în perioada 2002-2005. I-a vândut echipa, pentru cinci milioane de euro, lui Adrian Mititelu. În urmă cu câteva săptămâni,, „Știința” a fost exclusă din Liga 3, fiind practic desființată, iar oltenii au rămas doar cu echipa Primăriei, liderul Superligii. „Nu pot să-l condamn pe Mititelu. A fost aproape, s-a bătut cu Rapid, cu cei mari... Dar, fotbal este un domeniu fluctuant. Uitați-vă la Gigi Becali... Merită locul ăsta în clasament (n.r. - 13), la câți bani a investit? Și mai e ceva... Craiova nu e un oraș așa de puternic, ca să poată susține două echipe de fotbal în prima ligă. E suficientă una. E adevărat că o echipă este ajutată de Primărie, iar cealaltă - nu. Dar, ca să colaborezi cu statul, trebuie să mai faci și niște compromisuri”, a mai punctat Staicu pentru „Adevărul”.