Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
Suporterul poreclit „Zicu”, bătut pentru simpatia pentru Dinamo, și-a reîntâlnit idolul după 19 ani

Antrenorul Ianis Zicu (41 de ani) a primit de la patronul Gică Hagi (60 de ani) frâiele echipei de fotbal Farul Constanța, echipa ocupă un loc de mijloc în clasamentu Superligii.

Ionuț și Ianis țin în mână o fotgrafie de acum 19 ani
Ionuț și Ianis țin în mână o fotgrafie de acum 19 ani

Cu 13 puncte, gruparea de la malul mării se situează pe locul 8, după parcurgerea primelor nouă etape, cu un golaveraj negativ (11-12).

În Bănie, Farul a pierdut clar duelul cu liderul Universitatea Craiova, scor 0-2. Pentru Zicu a fost ocazie să-și revadă o veche cunoștință.

Sâmbătă, în preziua partidei, Ianis Zicu s-a întâlnit cu Dănuț Ceici. Este un fost atlet, dar și un suporter declarat al echipei Dinamo, formație pentru care Zicu a jucat în intervalul 2000-2004, apoi, sub formă de împrumut, în perioadele 2005-2006 și 2007-2010.

Respectivul fan a încasat în trecut bătaie de la suporteri ai Craiovei pentru simpatia pe care le-o poartă celor de la Dinamo, un club dușmănit în Bănie.

Ionuț și Ianis, în 2006, în parcarea stadionului Dinamo
Ionuț și Ianis, în 2006, în parcarea stadionului Dinamo

În etapa viitoare, Farul o înfruntă, în București, chiar pe Dinamo, meciul fiind programat pe 22 septembrie, de la ora 21:00.

