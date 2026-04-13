Gout Gout impresionează la 200 de metri: la 18 ani, aleargă mai repede decât o făcea marele Usain Bolt

Gout Gout devine din ce în ce mai rapid. Australianul în vârstă de 18 ani a înregistrat cel mai bun timp al sezonului la Campionatele de Atletism de la Sydney: 19,67 (+1,7 m/s).

Acest timp stabilește și recordul australian și este prima sa dată sub 20 de secunde cu un vânt constant.

Anul trecut, a alergat 19,84 secunde, dar cu un vânt de 2,2 secunde. La vârsta sa, în 2004, deținătorul recordului mondial Usain Bolt (19,19) a alergat la 200 m în 19,93.