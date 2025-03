Sportul mondial este la picioarele unui australian de 17 ani cu origini sudaneze. Gout Gout, pe urmele lui Usain Bolt

Atletul Gout Gout este socotit este un fenomen în sprintul mondial. La Brisbane, tânărul de 17 ani a terminat cursa de 200 de metri în 20''05.

Fenomenul australian, pe care lumea atletismului îl compară cu Usain Bolt, își confirmă imensul talent, realizând cea mai bună performanță mondială a sezonului pe jumătatea turului de pistă în serii. În finală, a „spart” bariera de 20 de secunde, dar a fost ajutat de vânt.

Gout Gout, din Australia, a câștigat finala de 200 m masculin la Campionatele de Stat Queensland de la Brisbane, pe 16 martie. Că este un fenomen nu mai există nicio îndoială. Australianul uimise deja lumea pe 7 decembrie, când, la Brisbane, a alergat pe distanța de 200 de metri în 20''04, un record mondial Under 20 și un record național.

Timp uriaș în finală

Dar minunea din Queensland a confirmat ieri că este capabil de rezultate și mai mari, cu un extraordinar 20''05 în serii, cea mai bună performanță mondială a sezonului pe jumătatea turului pistei și barem de participare la Campionatele Mondiale de la Tokyo 2025.

Gout Gout, născut în Australia din părinți sudanezi sosiți în 2005, ar fi spart chiar bariera de 20'' in finală, oprind cronometrul oprindu-se la 19''98, însă timpul nu a fost validat pentru că vântul batea mai tare decât era permis.

„M-am simțit literalmente liber”, a spus sprinterul. „Mai erau 80 de metri și mi-am spus că trebuie să o fac. Am crezut că am șansa să termin sub 20 de secunde. Și când am văzut cronometrul, am fost foarte fericit și oarecum surprins, dar am simțit că mi-a fost ridicată o greutate de pe umeri. Acum, trebuie să fiu mai consecvent", a mai zis el. Lumea îl compară cu de opt ori campionul olimpic Usain Bolt.