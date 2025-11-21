Video Monument „șlefuit” cu peria de sârmă, la Focșani. Șeful culturii vrâncene: „Au încercat să arate bine de sărbători”

Doi muncitori ai Direcției de Dezvoltare și Servicii Publice (DDSP) Focșani, unitate subordonată Primăriei Focșani, au fost surprinși în timp ce curățau basorelieful Monumentului Unirii cu perii de sârmă.

Monumentul Unirii, operă din bronz a marelui sculptor român Ion Jalea, care va împlini în curând 50 de ani de existență, a fost supus unei intervenții brutale, fără avize, fără specialiști și cu unelte complet improprii, după ce în ultima perioadă a avut de suferit, căpătând o culoare verzuie.

Un focșănean a suprins momentul în care doi muncitori de la DDSP, care au fost trimiși de șefi să curețe obliscul, făceau acest lucru cu perii de sârmă. Cetățeanul a spus că îi va face plîngere penală primarului.

„Azi, în amiaza mare, mi-a sărit în ochi un cuplu care se ocupa de statuie. Adevărul este că gradul mare de corodare a bronzului dădea de multă vreme un aspect grozavnic. Au atras mulți atenția asupra acestui aspect, pentru că a trecut destul de puțin timp de când s-a cheltuit o glugă de bani, pare că degeaba. Așa că, da, era necesară curățarea, dar, pentru numele Domnului, cu peria de sârmă? Repet, ca să știți că nu ați înțeles greșit: CU PERIA DE SÂRMĂ! Acțiunea de deteriorare a unui ansamblu statuar este faptă penală. I-am întrebat pe cei doi cine i-a pus să facă asta și s-au comportat ca doi buni angajați, care nu vor probleme. Au spus doar că șefa. Nu-mi pot spune cum o cheamă și mă roagă să-i înțeleg”, a spus Octavian Popa.

Directorul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, Artur Ghinea-Dima, a confirmat pentru TVR Iași că intervenția nu a fost autorizată și că lucrările au fost oprite imediat.

„Intervenția trebuia făcută cu aviz. Avizul se emite de Ministerul Culturii. Din fericire, dacă s-au folosit perii, nu au lăsat urme. Nu sunt degradări mecanice vizibile. Au încercat să arate bine de sărbători și a ieșit ce a ieșit”, a spus oficialul.

Monumentul Unirii din Focşani s-a aflat între 2017 și 2019 în reparaţii capitale, iar reabilitarea lui a costat peste 650.000 de lei.

Iniţial, devizul de cheltuieli a fost stabilit la 450.00 de lei, dar constructorul a mai cerut bani suplimentari, motivând că a descoperit vicii ascunse la construcţie.

Lucrările ar fi trebuie să fie finalizate înainte de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, aşa cum promitea primarul Cristi Misăilă, dar nu s-a întâmplat acest lucru, iar Primăria a fost nevoită să acopere obeliscul cu un mash, pentru a nu se pune într-o lumină proastă la sărbătoarea de la 1 Decembrie 2018.

După reabilitare, au apărut semne că lucrările nu au fost de cea mai bună calitate, marmura fiind permanent pătată de la materialele de proastă calitate folosite.

În februarie 2023, Obeliscul Unirii din Focșani a fost avariat de utilajele de deszăpezire, care au distrus mai multe plăci de marmură din partea de jos.