Președintele CS Câmpina rămâne în arest preventiv. Este acuzat că ar fi abuzat sexual o minoră de 12 ani

Tribunalul Prahova a decis ca Adrian Stoican, președintele clubului CS Câmpina, să rămână în arest preventiv până la 27 iulie 2026. Magistrații au respins solicitarea acestuia de a fi plasat în arest la domiciliu, considerând că nu există motive care să justifice o măsură mai blândă.

Stoican a ajuns în atenția anchetatorilor la sfârșitul lunii mai. A fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a primit un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. El este cercetat după ce a fost acuzat că ar fi agresat sexual o minoră, în vârstă de 12 ani.

Plângerea a fost depusă de unul dintre părinții copilei, care participa la cursurile de înot susținute de acesta. În momentul intervenției autorităților, Adrian Stoican se afla la bazinul didactic din Câmpina, unde lucra ca instructor de înot.

Potrivit informațiilor publicate de câmpinatv.ro, presupusele fapte ar fi avut loc în timpul unei deplasări la o competiție națională. Cazul a ajuns și în atenția administrației locale, primarul municipiului Câmpina, Irina Mihaela Nistor, fiind informat cu privire la situație.

„Transmit foarte clar că dezaprob și condamn ferm orice formă de comportament abuziv, nepotrivit sau care poate afecta integritatea fizică ori emoțională a copiilor. Siguranța minorilor trebuie să fie o prioritate absolută pentru orice instituție care desfășoară activități educative sau sportive. Am fost informată cu privire la existența unor suspiciuni legate de comportamentul neadecvat al unui profesor din cadrul Clubului Sportiv Câmpina.

Primăria Municipiului Câmpina oferă întregul sprijin autorităților competente pentru clarificarea acestei situații și are deplină încredere că organele abilitate vor desfășura toate verificările necesare cu profesionalism, obiectivitate și celeritate. Având în vedere gravitatea acuzațiilor și necesitatea protejării imaginii Clubului Sportiv Câmpina, precum și a unui climat de încredere pentru copii și părinți, solicit public antrenorului vizat să își prezinte demisia de îndată. Până la finalizarea anchetei, consider că acesta trebuie să se retragă din orice activitate care implică interacțiunea cu minorii!”, a transmis Irina Mihaela Nistor, primar Câmpina.