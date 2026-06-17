Video Șoc în folclorul românesc: artist de muzică populară, condamnat la 17 ani de închisoare pentru violarea a trei elevi cărora le preda canto

Un artist de muzică populară a fost condamnat la 17 ani și 6 luni de detenție, într-un dosar privind agresiuni sexuale asupra a trei elevi, cărora le preda canto. Sentința este definitivă.

Curtea de Apel Galați a pronunțat decizia definitivă în cazul interpretului de muzică populară Aurică Totolici, menținând pedeapsa de 17 ani și 6 luni de închisoare cu executare, dispusă de instanța de fond. Artistul a fost găsit vinovat pentru multiple infracțiuni grave comise asupra unor minori.

Potrivit hotărârii instanței, Totolici a fost condamnat pentru viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului, înlesnirea actelor sexuale între minori și corupere sexuală a minorilor. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, judecătorii au dispus interzicerea exercitării unor drepturi.

Totodată, instanța l-a obligat pe inculpat la plata a 10.000 de euro cu titlu de daune morale către doi dintre cei trei minori victime. Cererea aparținătorilor celei de-a treia victime a fost respinsă ca tardiv formulată. De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor acestuia până la acoperirea sumei stabilite.

În plus, Aurică Totolici va fi înscris în Registrul Național al Agresorilor Sexuali, iar autoritățile au dispus recoltarea de probe biologice pentru introducerea profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

Ancheta a fost instrumentată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, cu sprijinul polițiștilor de la IPJ Galați. Inițial, cercetările au vizat doi minori, ulterior fiind extinse și la o a treia victimă.

Potrivit anchetatorilor, victimele sunt trei băieți minori, elevi ai cursurilor de muzică populară pe care le preda la domiciliu. Faptele s-au petrecut în perioada septembrie 2023 – momentul declanșării anchetei.

În timpul perchezițiilor informatice, anchetatorii au descoperit înregistrări video care surprindeau abuzurile asupra minorilor, potrivit datelor din dosar.

În urma expertizei medico-legale psihiatrice, s-a stabilit că inculpatul avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

Aurică Totolici a fost angajat timp de 22 de ani la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galați și a făcut parte din Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului”, ieșind la pensie la finalul anului 2023.

Reprezentanții instituției culturale au declarat că au fost luați prin surprindere de caz și că nu au existat incidente anterioare cunoscute în activitatea acestuia.

Sentința este definitivă.