Prima condamnare pentru un prădător sexual care droga şi viola minori: 6 ani de închisoare. Un alt dosar se judecă în instanţă de 5 ani

Petru Lucaci, un „prădător sexual feroce”, aşa cum îl numesc procurorii, a fost condamnat la 6 ani de închisoare după ce a drogat şi violat un adolescent de 15 ani. Pe numele lui există, însă, alte dosare în care este acuzat de fapte similare.

Judecătoria Aleșd a pronunțat prima hotărâre într-un dosar în care Petru Lucaci, un bărbat din Bihor în vârstă de 38 de ani, este judecat pentru violarea unui adolescent de 15 ani din Aștileu, pe care mai întâi l-a drogat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 6 ani de închisoare, după reducerea limitelor legale ca urmare a faptului că prădătorul sexual l-a denunţat pe dealerul de la care cumpăra stupefiantele folosite pentru uz personal, dar şi pentru a-şi droga victimele, scrie Bihoreanul.

Este vorba despre cazul din mai 2024, când potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, Petru Lucaci l-ar fi abordat pe un minor în vârstă de 15 ani, din Aștileu, pe care l-a atras mai întâi în curtea sa, iar apoi într-o bucătărie de vară. Odată ce a blocat uşa în urma lor, bărbatul i-a oferit băiatului o substanță albă, întinsă pe o bancnotă de 1 leu, care „să îl ajute uite de supărări”.

Potrivit aceleiaşi surse, adolescentul ar fi ingerat o cantitate mică din substanța respectivă, suficientă însă pentru a-i afecta imediat controlul asupra propriului corp, moment în care, profitând de starea victimei sale, prădătorul ar fi întreținut cu aceasta raporturi sexuale. A fost întrerupt când la uşa bucătăriei a bătut un prieten de-al băiatului şi, pentru a nu crea suspiciuni, Petru Lucaci a deschis, iar adolescentul, aflat încă în stare de confuzie, ar fi cerut să fie dus acasă, invocând o stare accentuată de oboseală.

Presa locală citează din rechizitoriul întocmit în urma anchetei şi scrie că procurorii l-au descris pe Petru Lucaci ca având un comportament de tip prădător sexual extrem de periculos, cu înclinații erotico-sexuale față de minori și o strategie de alegere a victimelor din medii vulnerabile, fără sprijin familial solid sau mecanisme de protecție.

Autorităţile s-au autosesizat

Cercetările în acest caz au fost declanșate din oficiu, după ce informațiile despre fapta reclamată au ajuns la autorități prin intermediul unei cunoștințe a adolescentului, pentru că victima nu a depus inițial plângere. În timpul anchetei, adolescentul de 15 ani a fost evaluat psihologic, audiat în detaliu și examinat medico-legal.

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Procurorii au reținut și declarațiile unor martori care i-au văzut împreună pe cei doi, precum și imagini surprinse de camere de supraveghere din zonă, din care rezulta că minorul ar fi intrat în locuința inculpatului împreună cu acesta.

A abuzat trei fraţi minori

Petru Lucaci este judecat și într-o altă cauză, în care este acuzat pentru viol în formă continuată, după ce a abuzat trei frați orfani de 10, 12 şi 14 ani, în perioada 2020-2021.

În 2020, cazul a ieşit la iveală în urma unui telefon la 112 al unui bărbat care fusese invitat de Petru Lucaci la o partidă de sex „cu femei” şi care, atunci când a ajuns la casa unde acesta îi ţinea pe cei trei fraţi orfani, a constatat că, de fapt, este vorba despre o copilă de 10 ani.

Bărbatul a părăsit imediat locuinţa şi a sunat la 112, alertând autorităţile, dar din păcate, ancheta a fost una superficială, iar cazul a fost clasat, ceea ce i-a permis lui Petru Lucaci să abuzeze aproape încă un an copiii, până în seara de 24 mai 2021, când doi dintre ei au reuşit să fugă în sat și să-și sune o mătuşă din Sălaj, care a anunţat imediat autoritățile.

„Detaliile relatate de minori în cadrul acelui dosar sunt de-a dreptul înspăimântătoare”, notau la acea vreme anchetatorii.

Ulterior, cazul a atras atenția instituției Avocatul Poporului, care s-a implicat în procedură pentru reprezentarea intereselor victimelor. După aproape 5 ani, dosarul se află în continuare pe rol, iar în ultimele termene instanța a dispus inclusiv reaudierea uneia dintre victime, care între timp a devenit majoră.

A picat textul poligraf

Doi ani mai târziu, mai exact în noiembrie 2023, Petru Lucaci a fost arestat după ce a drogat trei adolescente de 15, 16 şi 17 ani, pe care le-a forţat apoi să întreţină relaţii sexuale cu doi priteni de-ai săi. După numai trei luni, însă, la începutul lui 2024 a fost pus în libertate, iar la scurt timp, în luna aprilie l-a ademenit pe adolescentul de 15 ani în bucătăria locuinţei sale, l-a drogat şi l-a violat.

În acest ultim dosar, privindu-l adolescentul de 15 ani din Aștileu, procurorii au obţinut arestarea preventivă a prădătorului sexual. În timpul cercetărilor, Petru Lucaci a solicitat efectuarea testului poligraf, pe care l-a picat, iar ulterior, când i s-a cerut să facă testul şi pentru celelalte acuzaţii, el a refuzat.

În schimb, simţindu-se încolţit, şi-a arătat disponibilitatea de a-l denunţa pe cel care îi procura stupefiante pe care le consuma, dar pe care le folosea şi pentru a-şi droga victimele.

Instanța a ținut cont parțial de acest denunţ şi în cursul acestei săptămâni l-a condamnat pe Petru Lucaci la pedeapsa maximă posibilă în noile limite reduse, respectiv 6 ani de închisoare, de la un interval legal inițial de 7 până la 12 ani.

Hotărârea Judecătoriei Aleșd nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Oradea.