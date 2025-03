Acuze de rasism după derby-ul FCSB-Rapid. Șumudică cere intervenția federației. Derapaj Gigi Becali

Rapid a remizat (scor 3-3) duminică seară, pe Arena Națională, în 10 oameni cu FCSB și i-a oferit echipei CFR Cluj să treacă peste prima etapă din play-off de pe prima poziție. Din minutul 72 în inferioritatea numerică (eliminat Andrei Borza), giuleștenii au trecut în avantaj în minutul 83 (Denis Ciobotariu), dar au capotat în prelungiri (90+4), la lovitura de cap al lui Florin Tănase. Eliminată din Europa, FCSB a rămas doar cu un singur front.

Antrenorul rapidist Șumudică acuză galeria adversă de rasism. „Fac un apel la suporteri să ne potolim cu torțe, petarde. Avem nevoie de ei cum au fost astăzi, impecabili. Im-pe-ca-bili. Ce am trăit aici astăzi... am vrut să opresc meciul, fiindcă nu este normal să se scandeze, să fie ură de rasă. Pentru mine, ceea ce se strigă... Am vrut să scot echipa de pe teren! Am vrut, am încercat, dar mingea era în joc. Am încercat să o scot, să-i aduc la margine, să tragem un semnal de alarmă. Nu mi se pare normal. OK, există injurii, am acceptat, m-au înjurat, mi-au făcut bannere. Am acceptat, nu am reacționat. Nici nu m-am uitat la ele, am văzut ceva vopsit acolo. M-au înjurat... Duc, că vin din galerie, dar să ajungă un stadion întreg să strige acest cântec, în care jignesc, pentru mine este rasism! Federația sau cine trebuie să se autosesizeze, să se ia măsuri. Nu se poate!”, a „tunat” Șumudică la flash-interviu.

Polemicul Șumi

Preocupat de scandaluri, Marius Ninel Șumudică a discutat la final cu fostul său elev de la Vaslui, Elias Charalambous, cei doi fiind colegi de echipă la Omonia Nicosia. Imediat după finalul partidei de pe Arena Națională, Marius Șumudică s-a dus la Elias Charalambous și i-a șoptit la ureche un mesaj în engleză. Tehnicianul celor de la Rapid i-a transmis cipriotului că a pierdut titlul în favoarea celor de la CFR, actualul lider din Liga 1. „Astăzi am jucat pentru CFR! Astăzi ai pierdut titlul”, i-a transmis Șumudică lui Charalambous. „Trebuie să înțelegeți că, în fotbal, protagoniști sunt jucătorii... Dacă anumiți antrenori vor să fie protagoniști, nu ține de mine. Mie îmi place să stau în spate și să las jucătorii să fie protagoniști. Nu sunt genul căruia îi place să se dea în spectacol. Dacă încep să vorbesc despre anumite lucruri care s-au întâmplat, va fi un scandal mare, așa că e mai bine să tac din gură și să nu zic nimic. M-au surprins lucrurile pe care le-am auzit”, a răspuns Elias Charalambous, la conferința de presă de la finalul meciului Rapid - FCSB.

A intrat râca între FCSB-iști

Între Valentin Crețu (36 de an), fundașul dreapta al roș-albaștrilor, și Alexandru Musi (20 de ani), extremă stânga, s-a iscat un conflict pe teren. Cei doi colegi au fost despărțiți cu greu de staff-ul tehnic și de restul fotbaliștilor de la FCSB, care au intervenit pentru a aplana conflictul. Valentin Crețu, unul dintre veterani, a fost cel care i-a adresat cuvinte dure coechipierului său. Nervos, Musi a început să gesticuleze și să înjure, încercând să se îndepărteze de Crețu. În acel moment au intervenit Radunovic și Șut, pentru a încerca să-l calmeze pe Musi. Mijlocașul central de la FCSB chiar i-a bătut obrazul lui Musi, după ce l-a auzit pe jucătorul eligibil pentru regula U21. Ulterior, Crețu s-a apropiat din nou de Musi, ca reacție la spusele extremei stânga, și l-a îmbrâncit.

Becali face altă curățenie

Patronul Gigi Becali a dat interzis la echipă pentru doi jucători „Au scos egalul, dar n-o să-l mai scoată. O să vină Chiricheș, nu mai jucăm acolo cu Edjouma. Cât sunt eu la echipa asta, nu știu dacă o să mai joace. Meciul l-au pierdut Edjouma și Dawa. Edjouma a pierdut toate baloanele. Musi... o să vină Tavi Popescu și terminăm cu Musi. Din trei metri nu poate băga mingea în poartă. Poți câștiga meciul cu fotbaliști de-ăștia? O să vină Chiricheș, Lixandru, să avem schimbare la centrul terenului și am terminat bâlciul. În meciul următor, Lixandru și Popescu vor putea juca. Doar Olaru rămâne accidentat. Să terminăm. Am avut multe mâini moarte, deci nu ai ce să faci. Rapidul ce să facă? Pe noi nu ne-au bătut. Eu zic că nu au forță, doar CFR și Craiova. E bun și egalul. Noi am rămas la egalitate cu Craiova. Cu Edjouma și Musi, echipa nu e pregătită. Nu poți juca fotbal cu doi jucători care pierd toate baloanele. Nu mai vreau să stau să critic, îi las în pace”, a spus Gigi Becali. Rapid ia de bun ce aruncă Becali. „Dacă i-a dat afară după meciul ăsta, îi iau eu pe Edjouma și pe Musi la Rapid. Sunt bineveniți la Rapid”, a spus Marius Șumudică, după meci, la conferința de presă. Recent, Cristea și Oaidă au semnat cu Rapid după ce au fost alungați de FCSB, însă nu au avut prea mult succes.

Alte derapaje marca Becali

Gigi Becali nu crede că Rapid a fost jignită. „Aia este o scandare care nu este rasistă. Așa se numesc ei, țigani. Este ca un fel de marcă a lor. Adică o marcă a lor. Cred că și ei mai zic câteodată. Așa sunt ei porecliți. Alta e să jignești numindu-i țigani și alta e când le zici porecla.

Cum ar fi să se supere Dinamo că le spui «câini»? E mai urât să spui «câini» decât «țigani». Țiganii-s oameni, să zici «câini» e mai jignitor. Eu așa o văd. Dar care e mai urâtă, [scandarea] cu familiile sau cu țiganii?

Să strige este un fel de instinct, le-a intrat în instinct. E o melodie care le place lor. Și aia cu familiile e treaba lor, dacă le place să zică. Dar ce să le e facem? Eu zic că e mai urât cu familiile decât cu țiganii. Țiganii recunosc că-s țigani! Sunt unii care zic: «Ce-mi spui mie rom?»”, a completat patronul FCSB-ului.

Gigi Becali a avut un derapaj la adresa lui Dawa. „Cred că e cu capul în nori, nici nu știu. Nu înțeleg! Sau probabil de la foame, e posibil de la foame. Dar și Risto, dacă știe că [Dawa] e ciung... O să vorbesc cu el: «Bă Risto, știi că e ciung»... Doamne ferească! Așa ceva... Ei nu mănâncă! Au Ramadanul ăla și probabil că nu mai gândesc. Mintea lor nu mai gândește de foame! Vai de capul nostru!

Dar bine că am egalat, cu asta basta. O să fie echipa odihnită, jucăm la săptămână de acum. Vine Lixandru, vine Chiricheș. E altceva, ai posesie. Dacă conduci și-l ai pe Chiricheș, îi înnebunești cu pasele. Luminează jocul acolo la mijloc”, a spus Becali la PrimaSport.