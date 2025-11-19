Deputat PNL, revoltat de proiectul de lege privind ponderea sportivilor români la competiţiile naţionale: „o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea”

Deputatul PNL Ionuţ Stroe a criticat proiectul de lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile sportive naționale oficiale „nu poate fi mai mică de 40%”. Potrivit deputatului, „este o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă”.

La inițiativa AUR, POT și SOS, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile sportive naționale oficiale «nu poate fi mai mică de 40%».

Nu comentez acest procent, dar riscăm să devenim unul din puținele state din lume care bagă politica în vestiarul echipelor sportive. Pe scurt, o lege prin care politicul decide cine are voie să joace și cine nu, pe criterii de cetățenie”, a transmis liberalul pe Facebook.

Potrivit acestuia, „este o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă și care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare.”

Stroe adaugă că proiectul de lege „discriminează cetățenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o țară membră a UE, este neconstituțională și afectează sportul românesc.”

Deputatul subliniază că proiectul de lege nu va duce la creșterea performanței sportivilor români, ci introduce o discriminare pe criteriu de cetățenie, încălcând libera circulație a forței de muncă în UE. El susține că numărul sportivilor extracomunitari trebuie stabilit de federațiile sportive, nu prin lege, și că astfel de măsuri nu există în statele europene civilizate.

„Legea transmite un mesaj toxic investitorilor și finanțatorilor din sport. Când statul arată că poate impune cote arbitrare, cluburile și sponsorii privați își pierd încrederea și sunt descurajați să mai investească. E o ingerință abruptă în sport și în strategia internă a fiecărui club!

Legea reduce competitivitatea echipelor românești. Limitarea artificială a numărului de jucători străini transferați scade nivelul echipelor și implicit al competițiilor, afectată fiind și performanța echipelor românești în competițiile europene”, adaugă Stroe.

Nu în ultimul rând, liberalul afirmă că legea ratează problema reală, lipsa investițiilor în sport, și că performanța nu se obține prin cote de cetățenie, ci prin academii, antrenori, infrastructură și programe serioase.

El consideră proiectul un „autogol legislativ”, care nu ajută sportul românesc și promovează un fals patriotism, subliniind că sprijinul real nu constă în a interzice jucătorii străini, ci în dezvoltare și investiții.