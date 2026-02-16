Video Din ce trăiește Sorin Cârțu, antrenorul care a adus ultimul titlu pentru Craiova. Pensia după o viață de muncă nu-i ajunge

În prezent președinte onorific la Universitatea Craiova, Sorin Cârțu (70 de ani) are șansa să câștige titlul cu oltenii și din postura de conducător, după ce a reușit eventul Cupă-campionat, în 1991, ca antrenor. În prezent, după 27 de etape, „Știința” este lider în Superligă, cu 53 de puncte.

„Am 45 de ani de fotbal. S-au mai luat în considerare și anii de antrenorat. Eram angajat în diferite întreprinderi, înainte de Revoluție, dar încadrat la minimum, în diferite posturi. Acum am o pensie de 3.444 de lei, dar trebuie să mai crească acum.

Eu mi-am făcut pensie din altă parte. Din investițiile pe care le-am făcut, din cofetării și altele. Trebuie să iau pensie pe anii ăștia de fotbal, ca jucător, ca antrenor. Pentru asta să fi fost plătit.

Totuși, banii pe care i-am făcut i-am investit și a fost OK. Dar pentru ce am făcut în fotbal, trebuia să fiu luat în calcul”, a spus Sorin Cârțu la Un Podcast.

Cârțu deține mai multe proprietăți, printre care și o vilă la Olănești. De asemenea, „Sorinaccio” deține acțiuni la restaurantul Casa Ghincea (deținută de tatălui ginerelui său) și la cofetăria Marie Luise.

Cel mai bogat component al Craiovei Maxima este însă fostul atacant Rodion Cămătaru (67 de ani), implicat în afaceri imobiliare.