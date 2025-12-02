search
Marți, 2 Decembrie 2025
Pe ce locuri a terminat România la Campionatul Mondial feminin de handbal. Naționala n-a lipsit de la niciun turneu final

0
0
Publicat:

România s-a calificat luni seară în faza grupelor principale la Campionatul Mondial de handbal feminin, iar primul meci îl va avea miecuri, 3 decembrie, împotriva Ungariei, o reprezentativă care pornește cu prima șansă la victorie și cu care România are o rivalitate istorică.

Fetele, la meciul cu Danemarca FOTO FRH
Fetele, la meciul cu Danemarca FOTO FRH

FRH a stabilit ca obiectiv o clasare între primele 10 națiuni ale lumii, la actualul turneu final. Pe locul 10, România a mai terminat în 2003, 2013 și în 2017. La ultima ediție, tricolorele au terminat pe locul 12. România n-a lipsit de la nicio ediție de turneu final suprem.

Rezultatele României la CM feminin de handbal

1957 – locul 9

1962 – campioană

1965 – locul 6

1971 – locul 4

1973 – locul 2

1975 – locul 4

1978 – locul 7

1982 – locul 8

1986 – locul 5

1990 – locul 7

1993 – locul 4

1995 – locul 7

1997 - locul 12

1999 – locul 4

2001 – locul 17

2003 – locul 10

2005 – locul 2

2007 - locul 4

2009 – locul 8

2011 – locul 13

2013 – locul 10

2015 – locul 3

2017 – locul 10

2019 – locul 12

2021 – locul 13

2023 – locul 12

România a obținut punctele pe care se bazează în grupa preliminară după ce a învins lejer selecționatele din Croația și din Japonia. Tricolorele intră cu două puncte în faza următoare, după un parcurs normal, în care au învins naționale mai slab clasate și au pierdut la favorita grupei.

Danemarca, prima în Grupa A, și Ungaria, câștigătoarea Grupei B, avansează cu câte 4 puncte și sunt favorite la calificarea în sferturile de finală. România încă păstrează șanse la calificarea în „sferturi”. Este nevoie de o victorie în meciul de mâine, în care nu va porni cu prima șansă, în condițiile în care nici Elveția și nici Senegal nu sunt adversare de neglijat. România are ca obiectiv clasarea între primele 10 naționale ale lumii.

Mihăilă crede în miracole

Naționala pregătită de Ovidiu Mihăilă trebuie să producă o surpriză la partida cu Ungaria, medaliată cu bronz în 2024 la Campionatul European, pentru a visa la locurile fruntașe. Situația este asemănătoare cu cea de la Euro 2024. Și atunci, tricolorele au ajuns cu șanse matematice la semifinale înaintea disputei cu Ungaria, din grupa principală. Maghiarele s-au impus cu 37-29. Beneficiau atunci de avantajul terenului propriu, o sală plină la Debrecen. „Ungaria vine cu 4 puncte dintr-o grupă echilibrată. Sper ca fetele să se recupereze foarte bine, să avem timp măcar din punct de vedere vizual să urmărim ce poate oferi Ungaria. Din punct de vedere al pregătirii jocului, e foarte greu într-o zi de antrenament. De aceea, motivația trebuie să rămână factorul important, pentru a putea păstra echipa pe o linie de echilibru. Și să învingem Ungaria. De ce nu?”, a declarat Ovidiu Mihăilă (52 de ani), selecționerul României.

Probleme pentru maghiare

Unguroaicele au avut mari emoții în etapa a treia a grupelor principale, în meciul cu Elveția. Au reușit, în cele din urmă, să se impună cu Elveția la șapte goluri diferență, 32-25. Elvețiencele au condus, însă, pe toată durata primei părți a meciului, la un moment dat chiar la patru goluri, dar superioritatea Ungariei s-a văzut în partea a doua. Jurnaliștii maghiari de la publicația Nemzeti Sport au „taxat” prestația echipei din prima parte. „A fost mai greu decât ne-am așteptat, dar am învins Elveția și mergem în grupele principale de pe primul loc. Echipa Ungariei a început prost meciul cu Elveția, care a condus la patru goluri în repetate rânduri în prima repriză, dar echipa noastră a profitat ulterior de erorile adversarilor și a câștigat. Mondialul continuă miercuri, la Rotterdam, împotriva României”, scriu ungurii.

Grupa A

Clasament final

1. Danemarca 3 3 0 0 110-74 6

2. ROMÂNIA 3 2 0 1 95-90 4

3. Japonia 3 3 1 0 2 71-86 2

4. Croația 3 0 0 3 67-93 0

Criterii de calificare din grupa principală

Pentru un loc în sferturile Campionatului Mondial, România va juca împotriva celor trei echipe calificate în Main Round (Grupa Principală) din Grupa B, adică Ungaria, Elveția și Senegal. Primul meci este cu Ungaria, care a câștigat Grupa B cu trei victorii și intră cu patru puncte în Main Round. Partida va avea loc miercuri, pe 3 decembrie. Două zile mai târziu, România înfruntă Senegalul, echipa care începe Main Round-ul fără punct, pentru că s-a calificat doar grație succesului cu Iranul, formație eliminată. Ultimul meci din grupele principale va fi pe 7 decembrie, împotriva Elveției, echipă care intră în Main Round cu două puncte, la fel ca România. În grupele preliminare, elvețiencele au câștigat cu Senegal și cu Iran și au pierdut în ultima etapă cu Ungaria. Cu două puncte, România are nevoie de un parcurs perfect în grupele principale pentru a spera la calificarea în sferturile de finală, unde ajung primele două clasate din fiecare grupă principală. O victorie cu Ungaria ar reprezenta un pas uriaș către sferturi, pentru că maghiarele au o echipă net superioară Senegalului și Elveției, următoarele două adversare din Main Round.

Programul României din grupa principală

Ungaria - România » 3 decembrie, ora 19:00

România - Senegal » 5 decembrie, ora 16:30

Elveția - România » 7 decembrie, ora 19:00

