Patru tineri baschetbaliști au adus un nou titlu național în Bănie. Cine sunt eroii din Bănie

Rezultatul istoric al adolescenților de la ACS Champions Craiova la baschet 3x3 U15 demonstrează că în orașul din Bănie se face performanță și în alte sporturi decât în fotbal, unde Universitatea este lider în Superligă.

Deși un val de entuziasm a acoperit orașul în urma unor rezultate ale juveților, o altă performanță sportivă de excepție este sărbătorită. ACS Champions Craiova este campioană națională la baschet 3x3, categoria U15 masculin, iar trofeul este deja la Craiova, după finala disputată la sfârșitul verii, în București.

Cei patru tineri de succes sunt Dragoș Ciurea, Răzvan Moroșanu, Mihnea Ungureanu și Eduard Opriș, care au trecut de cele mai temute echipe din țară.

„Acești băieți au muncit enorm și au arătat că spiritul de echipă și seriozitatea fac diferența. Sunt mândră de ei și de faptul că am adus trofeul la Craiova”, a declarat antrenoarea Laura Lungu.