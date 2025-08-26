Să vezi și să nu crezi. FC Argeș a luat baschetbalistul greșit de la aeroport, la sosirea acestuia în țară

Echipele din Liga Națională se pregătesc pentru startul noului sezon, iar o încurcătură neașteptată a pus în centrul atenției formațiile FC Argeș și CS Vâlcea 1924. Ambele așteptau la aeroport câte un jucător nou, însă piteștenii au ridicat de la sosiri omul greșit.

Kenny Gabriel și Kendall Lewis, doi baschetbaliști care vor evolua în România în sezonul următor, au fost protagoniștii momentului. Primul a semnat cu CS Vâlcea 1924, în timp ce al doilea va juca pentru FC Argeș.

Totul a pornit de la o neînțelegere. Kenny Gabriel trebuia să ia legătura cu oficialii echipei din Râmnicu Vâlcea imediat ce ajungea, dar nu a făcut-o, conform baschet.ro. În același timp, reprezentantul celor de la FC Argeș îl aștepta pe Kendall Lewis, însă, văzându-l pe Gabriel, a crezut că este jucătorul lor. Nu doar că l-a salutat și l-a fotografiat cu însemnele clubului, dar l-a și dus spre Pitești.

Confuzia a ieșit la iveală abia când oficialii din Vâlcea au sunat pentru a afla unde este baschetbalistul lor. Gabriel i-a anunțat liniștit că e pe drum, fără să știe că, de fapt, merge în direcția greșită.

În cele din urmă, cele două cluburi au discutat și au rezolvat situația, fiecare jucător ajungând acolo unde trebuia.

Kendall Lewis, transferat la FC Argeș, vine după un sezon solid în Marea Britanie, la Bristol Flyers, și a fost liderul intercepțiilor în competiția ENBL, câștigată de CSO Voluntari.

Kenny Gabriel, noul jucător al CS Vâlcea 1924, are o carieră bogată în Europa, evoluând inclusiv în Euroligă pentru echipe precum Pinar Karsiyaka și Panathinaikos. În vârstă de 36 de ani, ultima dată a jucat în Italia, la Fortitudo Bologna.