Ovidiu Ioanițoaia cere bani de operație. Înșelăciunea cu care hackerii păcălesc oamenii din agenda jurnalistului

Mai mulți oameni de fotbal au primit în acestă dimineață un mesaj fals de la Ovidiu Ioanițoaia, prin care hackerii care i-au spart contul de WhatsApp le cereau sume imense.

Alături de o poză în care celebrul jurnalist sportiv se află pe patul de spital, escrocii au trimis un mesaj pentru a obține o sumă uriașă de bani. „Mă aflu într-o perioadă foarte dificilă și am ajuns într-o situație deosebit de complicată. În acest moment, sunt internat în spital și, din păcate, cheltuielile legate de tratamente și alte costuri medicale sunt semnificative. În plus, conturile mele bancare sunt momentan blocate, ceea ce face imposibil pentru mine să accesez fondurile necesare pentru a acoperi aceste cheltuieli urgente.

Ajutor financiar de 20.000 de lei în numele lui Ioanițoaia

Înțeleg că cererea aceasta poate fi incomodă, dar mă aflu într-o poziție în care nu am altă soluție și am nevoie de ajutor financiar pentru a putea face față situației. Am nevoie de 20.000 RON. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și pentru orice sprijin pe care îl puteți oferi. Apreciez foarte mult ajutorul vostru și sunt recunoscător pentru orice formă de susținere”, este mesajul primit de oamenii de fotbal din agenda telefonică a lui Ovidiu Ioanițoaia.

Reprezentanții GSP au reacționat: ”Pe diferite conturi de WhatsApp, de dimineață, a început să circule un mesaj fals ce se folosește de imaginea directorului Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia.

Într-un text de 20 de rânduri, hackerii scriu un mesaj ca venit din partea lui Ovidiu Ioanițoaia în care cer bani pentru o intervenție medicală, mesaj ilustrat cu o imagine de pe patul de spital. Repetăm, mesajele sunt FALSE, domnul Ovidiu este bine, sănătos. În schimb, se pare că are contul de WhatsApp hackuit”.