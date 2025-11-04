Olivia Cucoș s-a logodit. Prezentatoarea a spus ”DA!” fotbalistului din Liga 1, după un an de relație

Celebra prezentatoare TV din Republica Moldova, Olivia Cucoș, a spus marele „DA!” fotbalistului de la CS Tunari, Denis Furtună, într-un moment de poveste, la Palatul Mogoșoaia. Cererea în căsătorie a fost un gest emoționant, care a marcat începutul unui nou capitol în viața celor doi.

Olivia și Denis se cunosc de aproximativ șase ani, însă relația lor a prins cu adevărat contur abia acum un an.

„Ne cunoaștem de aproximativ 6 ani. Ne-am intersectat pentru prima dată într-o perioadă în care, cum se spune, eram «La firul ierbii» (n.r. emisiunea pe care o prezenta în Moldova). Fiecare își construia propriul drum, cu visuri și direcții diferite.

Nu am avut atunci ocazia să ne apropiem cu adevărat, deși am rămas mereu în același cerc de prieteni și am avut oameni comuni care ne-au ținut cumva conectați de-a lungul timpului. Privind acum înapoi, cred că a fost doar o chestiune de moment și de timp potrivit, universul a știut când să ne aducă cu adevărat împreună.

Relația noastră are deja un an frumos, plin de emoții, descoperiri și echilibru. Îl numesc «un an de poveste«, pentru că exact asta a fost, o poveste pe care am ales să o trăim cu discreție și maturitate. Am preferat să nu o facem publică până nu am fost siguri că avem planuri serioase și că ceea ce construim este pe termen lung”, a spus Olivia Cucoș.

Cererea surpriză și planurile de viitor

Cererea în căsătorie a avut loc la Palatul Mogoșoaia, după o primă cerere surpriză de ziua Oliviei.

„Totul s-a întâmplat într-un mod foarte natural și emoționant. Prima dată m-a cerut de ziua mea, în septembrie, un moment care m-a luat complet prin surprindere.

Recunosc, la început am crezut că glumește, că e doar un gest simbolic. Însă câteva săptămâni mai târziu, mi-a făcut o cerere adevărată, de data aceasta cu un inel nou și o atmosferă de vis, la Palatul Mogoșoaia.

A fost o zi magică, una din acele amintiri care rămân pentru totdeauna în inimă”, a mai spus prezentatoarea TV.

Olivia și Denis au deja planuri mărețe de viitor împreună.

„Am început deja să punem bazele planurilor noastre de viitor. În această iarnă urmează să facem înscrierea oficială, iar nunta am stabilit-o pentru vara viitoare. Suntem emoționați și entuziasmați de tot ce urmează.

E o etapă nouă, dar simțim amândoi că e momentul potrivit și că totul se așază exact cum trebuie”, a mai adăugat blondina.

Denis Furtună, fotbalist cu experiență în Moldova

Mijlocașul Denis Furtună a venit la CS Tunari în vara lui 2024, după despărțirea de Zimbru. Anterior, acesta a mai evoluat pentru Bălți și Dacia Buiucani, aducând experiență și viziune echipei din Ilfov.