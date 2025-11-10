O rusoaică l-a întrebat pe Alcaraz dacă are iubită. Replica spaniolului a făcut sala să râdă

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani) l-a deposedat iarăși pe italianul Jannik Sinner (24 de ani) de primul loc în ierarhia mondială a tenisului.

Ibericul a debutat duminică la Turneul Campionilor de la Torino, competiția care îi adună pe cei mai buni 8 jucători din 2025. Alcaraz a trecut lejer de australianul Alex De Minaur (26 de ani, 7 ATP) în două seturi, scor 7-6 (5), 6-2.

În timpul conferinței de presă de la Torino, Elena Vesnina (39 de ani, fostă numărul 1 mondial la dublu, acum comentatoare pentru televiziunea rusă) l-a întrebat pe Carlos Alcaraz dacă există în viața lui o fată care să-i fi furat inima.

Inițial, Carlitos nu a înțeles întrebarea, apoi a răspuns stângaci: „Nu, nu, sunt liber”, făcându-i pe jurnaliști să râdă.

Despre Alcaraz s-a spectulat că ar putea fi implicat într-o relație cu britanica Emma Răducanu (22 de ani, 29 WTA). Cei doi au făcut pereche la dublu mixt.