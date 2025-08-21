O jucătoare de tenis de top taxează bărbații la întâlniri. Când nu este în turneu, este mare vedetă pe OnlyFans: „Cer 1000 de dolari!”

Sachia Vickery, jucătoare de tenis din Statele Unite ale Americii, se situează, în prezent, pe poziția 559 în ierarhia WTA. Sportiva în vârstă de 30 de ani s-a calificat ieri în turul doi al calificărilor de la US Open, după ce a trecut de ucraineanca Anastasiia Sobolieva (21 de ani, locul 272 WTA), cu 7-5, 7-5.

În turul secund, americanca va da piept cu Ella Seidel (Germania, 20 de ani, locul 105 WTA), iar dacă ar învinge, până la accederea pe tabloul principal ar mai avea de depășit un singur hop.

Vickery a ajuns de patru ori în turul secund de pe tabloul principal la US Open (2013, 2017, 2021 și 2023). Pentru a atinge succesul în tenisul de performanță, pentru un sportiv sunt necesare anumite sacrificii financiare, pe lângă efortul depus pentru a acumula cât mai multe puncte care să-ți permită participarea la turneele dotate cu premii semnificative.

După ce a ajuns în calificări la ultimul turneu de Mare Șlem al anului, Vickery a vorbit deschis despre activitatea sa din afara circuitului. De curând, jucătoarea de tenis din Statele Unite a recunoscut că apelează la anumite metode pentru a-și putea asigura venituri suplimentare.

„Iau bani pe pozele cu mine, bani ușori!”

„Cei mai ușori bani făcuți” de către Sachia Vickery au apărut prin intermediul aplicației OnlyFans, acolo unde sportiva vinde conținut exclusiv pentru adulți. Abonamentul costă nu mai puțin de 13 dolari, iar tânăra a recunosct faptul că aceste practici i-au îmbunătățit total stilul de viață.

„Nu-mi pasă ce cred oamenii despre mine. Iau bani pe pozele cu mine. Sunt cei mai ușori bani pe care i-am câștigat vreodată și îmi place asta!”, a declarat sportiva, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

„Mă descurc foartee bine”

Pentru a ieși la întâlniri romantice, sportiva a recunoscut faptul că bărbații trebuie să plătească suma de 1000 de euro înainte: „Ies cu bărbații la întâlniri doar dacă îmi dau 1.000 de dolari înainte!”.

„Am fost întotdeauna deschisă în legătură cu ura rasială pe care o primesc online, cu stigmatizarea din cauza formelor pe care le am. Sunt foarte deschisă în legătură cu multe lucruri. Încă joc tenis.

Cariera mea continuă, dar vreau să fac și alte lucruri în afara tenisului. Încep să explorez mai multe oportunități pe social media. Faptul că sunt jucătoare de tenis m-a ajutat cu siguranță în marketing. Sunt într-o etapă în care nu fac absolut totul acolo, dar mă simt confortabil, așa cum trebuie. Mă descurc foarte bine!”, a declarat, pentru Black Spin Global, jucătoarea de tenis.