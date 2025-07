Un scandal amoros a izbucnit pe rețelele sociale după ce o femeie din SUA a acuzat public o influenceriță celebră că i-a ruinat mariajul de peste trei decenii. Totul a pornit de la un abonament la OnlyFans.

Natalie Reynolds, o influenceriță americană de 26 de ani, cu milioane de urmăritori online, a fost acuzată că ar fi destrămat căsnicia unui cuplu de sexagenari. Cheryl Anderson, fosta soție a bărbatului implicat, a povestit într-un clip postat pe TikTok cum a ajuns la divorț după ce a aflat că soțul ei, trecut de 60 de ani, este abonat la contul OnlyFans al tinerei influencerițe.

„Acum câteva nopți umblam în telefonul soțului meu, atunci când am văzut un e-mail care mi s-a părut suspect. L-am deschis și am văzut că a cheltuit 350 de dolari pe conținut pentru adulți de tip OnlyFans. Sunt mai în vârstă, așa că nu am știut ce înseamnă. Dar am căutat și am aflat. Sunt atât de dezamăgită de bărbatul despre care am crezut că mă iubește. Femeia asta, Natalie, le oferă astfel de conținut unor bărbați căsătoriți!”, a declarat Cheryl Anderson.

Femeia a mai spus că, deși nu a existat o relație fizică între cei doi, a simțit că a fost trădată. Decizia de a divorța a venit imediat după această descoperire.

Replica influenceriței: „Nu mă poate acuza”

Natalie Reynolds nu a rămas indiferentă la acuzațiile aduse și a reacționat public, susținând că ea nu a greșit cu nimic și că responsabilitatea îi aparține în totalitate soțului.

„Femeia asta vrea să dea vina pe mine, când e vina soțului ei. Nu mă poate acuza, pentru că nu i-am forțat bărbatul să se aboneze și să plătească. A făcut-o din propria voință. Ar fi timpul ca doamna aceasta să își tragă la răspundere soțul, nu să mă arate pe mine cu degetul”, a declarat Natalie Reynolds.

O figură controversată în mediul online

Nu este prima dată când Natalie Reynolds se află în centrul unor controverse. Potrivit Times of India, ea are aproape șase milioane de abonați pe YouTube, 600.000 de urmăritori pe Instagram și 33.000 pe platforma Kick.

În luna mai, a provocat un val de indignare după ce a publicat un clip în care apărea alături de o femeie fără adăpost. A convins-o să sară într-un lac pentru 20 de dolari, deși știa că aceasta nu știe să înoate. Deși a promis că va sări după ea, Natalie a plecat, lăsând femeia în apă. După difuzarea imaginilor, mulți internauți au cerut ca influencerița să fie trasă la răspundere penal.