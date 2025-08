Rapid a prelungit înțelegerea cu un sponsor principal: vrem să fim talismanul norocos

Mogo România continuă parteneriatul cu FC Rapid, fiind sponsor oficial pe tricourile echipei giuleștene.

Mogo România, parte a grupului internațional Eleving Group și unul dintre liderii pieței locale în domeniul finanțării auto, anunță continuarea parteneriatului cu FC Rapid pentru al doilea sezon consecutiv.

Începând cu această stagiune competițională, logo-ul Mogo va fi prezent pe tricourile oficiale de joc ale echipei giuleștene, marcând astfel o nouă etapă în colaborarea noastră strategică cu unul dintre cele mai iubite cluburi de fotbal din România.

„Ne bucurăm foarte tare să prelungim parteneriatul cu FC Rapid pentru al doilea an consecutiv și suntem cu atât mai mândri cu cât, începând din acest sezon, logo-ul Mogo va fi prezent pe tricoul de joc. Sperăm din tot sufletul ca acesta să fie și talismanul norocos din punct de vedere sportiv pentru anul acesta. Hai, Rapid!”, declară Lucian Prună, General Manager Mogo România.

„Ne bucurăm că am prelungit parteneriatul cu Mogo România pentru al doilea an consecutiv. Am avut o colaborare foarte bună și este plăcerea noastră să continuăm acest parteneriat. Cred că pentru Rapid este important să își țină sponsorii pe care i-a avut și Mogo România este unul dintre sponsorii cu care avem o relație de lungă durată”, afirmă Victor Angelescu, acționar minoritar la FC Rapid.

Mogo România activează pe plan local din anul 2016, finanțând persoanele fizice și persoanele fizice autorizate pentru achiziția de mașini noi sau second-hand. Până în prezent, Mogo a finanțat peste 12.000 de clienți.