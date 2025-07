Novak Djokovici, victoria 100 la Wimbledon. Record uluitor pentru sârb în turneele de Grand Slam

Novak Djokovici încă mai speră la trofeul cu numărul 25 în turneele de Grand Slam, iar sârbul se află în grafic la Wimbledon. Nole a ajuns aseară în optimile competiției londoneze, după ce a trecut lejer de compatriotul său, Miomir Kecmanovic, 6-3, 6-0, 6-4.

A fost a 100-a victorie a lui Novak Djokovici la Wimbledon, el fiind depășit în istorie doar de Martina Navratilova (120) și Roger Federer (105). Fostul lider mondial a ajuns pentru a 17-a în a doua săptămână la turneul londonez, unde s-a impus de 7 ori (Federer deține recordul, cu 8 titluri).

A 390-lea succes în turneele de Grand Slam

Cu acest succes, cel mai titrat tenismen din istorie mai are câțiva pași până la 400 de partide câștigate în turneele de Grand Slam. Are 390 de victorii - record absolut -, din care 99 la Australian Open: 101 la Roland Garros, 100 la Wimbledon și 90 la US Open.

În optimile de finală, numărul 6 mondial îl va înfrunta pe Alex De Minaur, favoritul numărul 11, care a trecut ieri în minimum de seturi de August Holmgren, cu scorul de 6-4, 7-6 (5), 6-3, după două ore și 23 de minute de joc.