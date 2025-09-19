„A avut răbdarea unui sfânt”. Novak Djokovic, hărțuit de către o jurnalistă în Atena. Reacția de milioane a sportivului

Novak Djokovic, deținător a 24 de titluri de Grand Slam, nu și-a găsit liniștea în Grecia. Liderul Mondial a fost hărțuit pe străzile din Atena, de către jurnaliștii greci.

În ultima vreme, în presa internațională s-a scris despre o posibilă mutare a tenismenului în Grecia, având în vedere tensiunilor politice din Serbia. În acest context, sportivul a fost asaltat pe stradă de către jurnaliștii greci, iar prezența fiului său nu a contat pentru cei care aveau ca singur scop aflarea marelui răspuns. Se mută sau nu se mută Novak Djokovic în Grecia?

Vizibil iritat, dar extrem de calm și lipsit de orice intenție de conflict, Djokovic a răspuns atunci când a fost abordat extrem de insistent de către un om al presei. Mai mult, sportivul îl ținea de mână pe fiul său și nu a dorit să stea la discuții.

Având în vedere că întrebările jurnaliștilor vizau viața personală a acestuia, Novak Djokovic a refuzat să dea curs discuțiilor.

„Sunt aici cu fiul meu, îmi pare rău. Sunt bine, nu știu dacă mă voi stabili aici, doar mă bucur de timp alături de familie. Voi fi prezent pentru turneu!”, a spus Djokovic, referindu-se la competiția organizată de fratele său, programată la Atena între 2 și 8 noiembrie.

Novak has the patience of a saint...When he said - "I'm here with my son", she should've stopped harassing him. pic.twitter.com/KhCjbLudex — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) September 18, 2025

Întrebat despre relația sa de prietenie cu Stefanos Tsitsipas, liderul mondial a refuzat să mai dea curs interacțiunii și a continuat plimbarea pe străzile din Atena.

Episodul a generat extrem de multe reacții din partea fanilor, în mediul online.

„Când a spus «Sunt aici cu fiul meu», jurnalista ar fi trebuit să se oprească. A avut răbdarea unui sfânt!", a scris un utilizator pe platforma X.