Noua stemă a dinamoviștilor provoacă revoltă: „Combinație de virgule cu răhăței!”

Clubul de fotbla Dinamo a decis că de la 1 iulie va folosi o nouă stemă. Deosebirea față de vechea siglă este faptul că va avea doar un câine, iar nu doi - precum cea actuală.

Cornel Dinu (77 de ani) este considerat unul dintre cei doi câini de pe stemă” și nu i-a picat bine schimbarea făcută de președintele-acționar Andrei Nicolescu, una în format minimalist.

„Este o rușine făcută de niște venetici. Cine a făcut asta este un imbecil sau imbecili, poate sunt mai mulți. Orice club se identifică prin originea sa și originea nu trebuie schimbată indiferent care ar fi ea.

Originea lui Dinamo nu este o rușine, din contră. Dar să apari cu așa ceva... e un fel de virgulă cu răhăței. Combinație de virgule cu răhăței. Gândirea lui Nicolescu.

Când vin veneticii care nu se identifică cu nimic, schimbă tot, schimbă stema. Pentru că ei nu se identifică cu nimic vor să-și facă prezent cu Dinamo. Asta e amprenta veneticilor și a impostorilor care nimeresc peste o echipă de tradiție și cu istorie”, a tunat „Procurorul”, conform prosport.ro.