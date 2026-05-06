Venit în 1999 la Dinamo, omul de afaceri Nicolae Badea a fost acționar si președinte al Consiliului de Administrație al clubului până în 2013, când a vândut clubul lui Ionuț Negoiță.

Acesta din urmă a fost patron la Dinamo, conform actelor, din 2013 până în 2018, dar a dus mai departe sigla pe care actuala conducere vrea s-o modifice.

Adevărul: De ce credeți că Dinamo și-a dorit să schimbe sigla? Există acordul societății dumneavoastră pentru a o folosi pe mai departe?

Nicolae Badea: Nu există nicio restricție din partea FC Dinamo! Pot folosi și culorile, și palmaresul pe echipament, pe produse... Doar să mai câștige două titluri, să mai pună o stea, căci aceasta care apare acum pe siglă este ca un fel de meteorit. Abia se mai ține!

Cui credeți că i-a aparținut ideea modificării?

A fost o decizie unilaterală.

Care este povestea actualei sigle?

A fost creată de echipa de branding de la Media Pro, în 1999. Cea care a făcut și pentru Alo-Dialog. Sigla veche avea acel „D” stilizat și era folosită și de alte secții din club. Am vrut să individualizăm fotbalul. Echipa de creație i-a cuprins pe Costi Mocanu, pe Felix Drăghici.

Ce s-a dorit să se exprime?

Doi câini dacici. Era vechiul steag de luptă al dacilor. Să exprime ideea de putere, agrsivitate.

De ce doi câini?

Unul nu se putea, pentru că este un sport de echipă. Grafic, trei erau prea mulți. Trebuia inserată și și ideea de scut, preluată de la romani.

Actualei conduceri i se reproșează că nu i-a consultat deloc pe fani...

Nu spuneau că au făcut acum 2-3 ani consultare? Au făcut-o degeaba? Noi am făcut focus grup cu cei de la Arad, de la Sebeș, erau grupuri stabile de suporteri dinamoviști. S-a făcut cercetare sociologică, nu am luat oricum decizia.

Cum vi se pare noul simbol vizual?

Nu comentez.

Asta înseamnă că nu prea vă place...

E ciudat, ce să zic? Eu am o părere de suporter. Am alte preocupări în perioda asta. Scot un volum de grafic și poezie.

L-ați scris dumneavoastră?

Nuuuu. Nu sunt eu poet! Poeții sunt la FCSB! Dar chiar scrie bine poezii domnul Argăseală. Cât despre acest album, l-am făcut împreună cu Andrei Păunescu. Se numește „Țara în poezia lui Adrian Păunescu”. Ideea mi-a venit când căutam o poezie și l-am rugat pe Andrei să-mi trimită o poezie scrisă de tatăl său, că nu mă puteam decide la una. Mi-a trimis vreo 10-12! Mi-a zis că nici el nu se poate decide doar la una. Așa a venit ideea să scoatem un album.

Rapid are litigiu cu Andrei Păunescu pentru folosirea comercială a versiurilor de la imnul Rapidului...

Nu se pune problema aici. Avem semnat contract pe drepturi de autor. A ieșit un album de 380 de pagini pe tema asta. Va vedea umina tiparului în luna iunie și va fi scos în două limbi, română și engleză.