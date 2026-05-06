search
Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul

Interviu Nicolae Badea intervine în scandalul siglei de la Dinamo: „În 1999, suporterii au fost consultați”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Venit în 1999 la Dinamo, omul de afaceri Nicolae Badea a fost acționar si președinte al Consiliului de Administrație al clubului până în 2013, când a vândut clubul lui Ionuț Negoiță.

Acesta din urmă a fost patron la Dinamo, conform actelor, din 2013 până în 2018, dar a dus mai departe sigla pe care actuala conducere vrea s-o modifice.

Nicolae Badea, în perioda când conducea Dinamo FOTO FC Dinamo
Nicolae Badea, în perioda când conducea Dinamo FOTO FC Dinamo

Adevărul: De ce credeți că Dinamo și-a dorit să schimbe sigla? Există acordul societății dumneavoastră pentru a o folosi pe mai departe?
Nicolae Badea: Nu există nicio restricție din partea FC Dinamo! Pot folosi și culorile, și palmaresul pe echipament, pe produse... Doar să mai câștige două titluri, să mai pună o stea, căci aceasta care apare acum pe siglă este ca un fel de meteorit. Abia se mai ține!

Cui credeți că i-a aparținut ideea modificării?
A fost o decizie unilaterală.

Care este povestea actualei sigle?
A fost creată de echipa de branding de la Media Pro, în 1999. Cea care a făcut și pentru Alo-Dialog. Sigla veche avea acel „D” stilizat și era folosită și de alte secții din club. Am vrut să individualizăm fotbalul. Echipa de creație i-a cuprins pe Costi Mocanu, pe Felix Drăghici.

Ce s-a dorit să se exprime?
Doi câini dacici. Era vechiul steag de luptă al dacilor. Să exprime ideea de putere, agrsivitate.

De ce doi câini?
Unul nu se putea, pentru că este un sport de echipă. Grafic, trei erau prea mulți. Trebuia inserată și și ideea de scut, preluată de la romani.

Actualei conduceri i se reproșează că nu i-a consultat deloc pe fani...
Nu spuneau că au făcut acum 2-3 ani consultare? Au făcut-o degeaba? Noi am făcut focus grup cu cei de la Arad, de la Sebeș, erau grupuri stabile de suporteri dinamoviști. S-a făcut cercetare sociologică, nu am luat oricum decizia.

Cum vi se pare noul simbol vizual?
Nu comentez.

Asta înseamnă că nu prea vă place...
E ciudat, ce să zic? Eu am o părere de suporter. Am alte preocupări în perioda asta. Scot un volum de grafic și poezie.

L-ați scris dumneavoastră?
Nuuuu. Nu sunt eu poet! Poeții sunt la FCSB! Dar chiar scrie bine poezii domnul Argăseală. Cât despre acest album, l-am făcut împreună cu Andrei Păunescu. Se numește „Țara în poezia lui Adrian Păunescu”. Ideea mi-a venit când căutam o poezie și l-am rugat pe Andrei să-mi trimită o poezie scrisă de tatăl său, că nu mă puteam decide la una. Mi-a trimis vreo 10-12! Mi-a zis că nici el nu se poate decide doar la una. Așa a venit ideea să scoatem un album.

Rapid are litigiu cu Andrei Păunescu pentru folosirea comercială a versiurilor de la imnul Rapidului...
Nu se pune problema aici. Avem semnat contract pe drepturi de autor. A ieșit un album de 380 de pagini pe tema asta. Va vedea umina tiparului în luna iunie și va fi scos în două limbi, română și engleză.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce calcule se fac la PSD după dărâmarea Guvernului: social-democrații așteaptă o implozie în PNL
digi24.ro
image
O țară preferată de români schimbă regulile la all-inclusive. Turiștii vor primi maximum șase băuturi alcoolice pe zi
stirileprotv.ro
image
Consultări la Cotroceni: Nicușor Dan începe de astăzi negocierile informale cu liderii partidelor care au fost la guvernare – SURSE
gandul.ro
image
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!
fanatik.ro
image
Asasinatul cu bombă de la Arad. Două personaje-cheie au primit statut de „martori vulnerabili”. Cum au fost audiați ca să nu dea ochii cu acuzații
libertatea.ro
image
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
cancan.ro
image
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Bloomberg: Criza politică din România pune presiune pe leu, cel mai negru scenariu. Cât a ajuns euro miercuri, 6 mai
playtech.ro
image
Cât costă monedele de 1 și 10 lei lansate de BNR, la 40 de ani de la momentul Sevilla. Modelul al cărui preț ajunge la 1.000 de lei
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
E gata! Real Madrid a spus "DA" pentru transferul lui Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Cum și-au împărțit minoritățile cele peste 250 milioane de la stat ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Și-a dat demisia! Nu a mai rezistat!
romaniatv.net
image
Surpriză în politică! Cine ar putea conduce Guvernul! Noul premier al țării
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Marina Almășan se pregătește de cea de-a treia nuntă. Unde a greșit, de fapt, în căsnicia cu Victor Socaciu: „Eram ca un gardian!”
click.ro
image
Două zodii primesc „jackpotul” astral la final de săptămână: noroc, bani și vești neașteptat de bune
click.ro
image
Rețeta de maioneză cu usturoi ca la restaurant. E foarte gustoasă și simplu de făcut
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Barbari la Roma (© Rawpixel)
Viața și moartea la frontiera fostului Imperiu Roman, după căderea Romei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”

OK! Magazine

image
Acolo unde Meghan e disperată să apară, Kate refuză. Motivul pentru care prințesa îi spune NU celei care "e obsedată de ea"

Click! Pentru femei

image
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”