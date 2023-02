Nicolae Badea, reacție despre acționarii Dinamo: Cât de implicat a fost în această afacere

Dinamo a intrat într-o nouă etapă, după ce pachetul majoritar de acțiuni a fost vândut de Dorin Șerdean către grupul Red&White din care fac parte Andrei Nicolescu (avocat de meserie), Dorin Iacob (fost ofițer de miliție) și Eugen Voicu (om de afaceri).

S-a spus din start că dintre cei trei, omul cu resursele financiare în această afacere, vorbim despre Eugen Voicu, e un apropiat al lui Nicolae Badea. Acum, fostul președinte al Consiliului de Administrație al clubului Dinamo a recunoscut pentru Fanatik că, într-adevăr, a fost implicat în culisele preluării formației din Ștefan cel Mare de către Red&White.

Ce a spus Nicolae Badea?

*Cred că lucrul ăsta trebuia să se întâmple. Mai bine mai târziu decât niciodată. Pentru că Dinamo este într-o situație extrem de dificilă de mai mulți ani. E adevărat că suporterii au reușit să susțină și moral, și financiar o parte din activitatea clubului, dar este evident că lucrurile nu puteau să fie de durată.

*Cu atât mai mult cu cât vorbim și de o depreciere a calității managementului la Dinamo. Nu mă refer doar la managementul sportiv, ci și la managementul executiv al clubului. Eu cred că preluarea pachetului majoritar de către Red&White a fost un lucru studiat de firma respectivă, nu a venit întâmplător. S-a făcut după o evaluare poate nu completă, dar oricum atentă și diligentă.

*Este adevărat că am avut o implicare în sensul convingerii părților. Această tranzacție a mai fost încercată, dar eșuase. Nereușită și pentru că la nivelul administrării judiciare, lucrurile nu au fost abordate profesional.

*Mai degrabă un hei-rup în spatele unor afirmații repetate că ‘avem investitor, am găsit, îl convingem, nu îl convingem’. Am încredere că va fi un restart în sensul serios al cuvântului, al reclădirii clubului. Primul motiv pentru care am ales să mă implic este cel sentimental.

*Al doilea este legat de faptul că FC Dinamo este structura sportivă din care s-a născut Dinamo 1948 în 2005 și este încă acționar în această societate pe acțiuni. Pe de altă parte, din momentul în care am contestat planul de reorganizare pe care l-am considerat în egală măsură și nerealist, și samavolnic, era firesc să îmi aduc o contribuție la înțelegerea celor două părți, respectiv la preluarea pachetului majoritar de către Red&White.