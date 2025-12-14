Ne-a părut bine, John Cena! Starul WWE se retrage. Unde poate fi văzut ultimul său act

John Cena, în vârstă de 48 de ani și unul dintre cei mai titrați campioni din istoria WWE, și-a încheiat cariera impresionantă în wrestling la sfârșitul anului 2025. Decizia de retragere fusese anunțată încă din vara precedentă, la evenimentul Money in the Bank.

Ultimul său meci a avut loc împotriva fostului campion mondial Gunther, care și-a câștigat dreptul de a-l înfrunta pe Cena prin victorie în turneul The Last Time is Now, unde a învins-o în finală pe LA Knight. Meciul s-a încheiat cu o victorie a lui Gunther prin submission, marcând astfel sfârșitul carierei lui Cena în ring. La final, Cena și-a lăsat echipamentul în centrul ringului, primind aplauze din partea fanilor prezenți în Washington.

John Cena și-a început parcursul WWE în 2002

Cena a debutat cu un meci puternic împotriva lui Kurt Angle. De-a lungul carierei, el a devenit unul dintre cei mai populari wrestleri din istorie, apreciat atât pentru performanțele din ring, cât și pentru carisma și implicarea sa în acte de caritate. În ultimii ani, Cena și-a concentrat atenția și asupra actoriei, pregătindu-se pentru viața după wrestling.

Când se va desfășura meciul de adio

Ultima sa apariție va avea loc la Saturday Night's Main Event, împotriva lui Gunther, un wrestler în plină ascensiune, cunoscut și pentru faptul că a încheiat cariera lui Goldberg în vară. Gunther a fost ales ca ultim adversar al lui Cena în urma unui turneu care a reunit 16 sportivi, fiind cel care a obținut șansa de a înfrunta legendarul wrestler.

Gala va începe la ora 03:00 și va fi disponibilă gratuit pe canalul de YouTube al WWE.