Din concurs, direct la Bac. După 4 medalii europene, Ana Bărbosu intră într-un alt examen, la fel de important

Ana Bărbosu a cucerit toate cele patru medalii câștigate de România la Campionatele Europene de gimnastică de la Leipzig: sportiva de 18 ani a luat aur la sol, argint la bârnă și bronz la paralele și tot bronz la individual compus. Performanțele sale vin după o lungă perioadă de „secetă“ pentru gimnastica din țara noastră, care a scos capul în această disciplină abia la Jocurile Olimpice de anul trecut, când tot Ana a adus bronzul la sol, medalie câștigată după o luptă acerbă la TAS.

Cu patru distincții europene în palmares, Ana Bărbosu s-a impus drept cea mai bună gimnastă a României, în condițiile în care Sabrina Voinea, nedreptățită la JO 2024, a ratat tot ce se putea rata la competiția de la Leipzig. Însă nu e timp de fiestă pentru Ana. Cum prima probă a examenului de Bacalaureat are loc pe 10 iunie, următorul obiectiv pentru micuța sportivă este să se concentreze pe învățat.

„Nu voi sărbători prea mult pentru că trebuie să mă concentrez pe Bacalaureat și abia apoi voi avea o pauză. Deocamdată încă sunt stresată și obsedată de acest examen, sper să am un rezultat la fel de bun ca aici“, a spus Ana Bărbosu, care a trecut prin multe probleme în acest an: „Au fost accidentări repetate la picioare, am avut o pauză de aproape o lună, apoi a trebuit să învăț pentru că urmează un examen important pentru mine în zece zile. Nu eram sigură că pot concura la Campionatele Europene, a trebuie să recuperez foarte multe pentru că anul trecut a fost doar despre Jocurile Olimpice“.

Bulversată de scandalul de la Jocurile Olimpice

Într-un interviu pentru Federația Europeană de Gimnastică, ea a vorbit despre cele întâmplate în ultima săptămână. „Acest succes înseamnă foarte mult pentru mine, dar și pentru colegele mele și antrenorii mei, am făcut asta împreună. Am traversat o perioadă anul trecut după Jocurile Olimpice, dar și începutul acestui an a fost dificil“, a spus Ana, care le mulțumește celor care i-au fost aproape.

„Am învățat că pot să trec peste momentele grele, dacă am oamenii potriviți lângă mine. După Jocurile Olimpice nu am avut o stare prea bună, am avut inima frântă, dar cu ajutorul antrenorilor mei, familiei și prietenilor am reușit să depășesc acest moment“, a declarat Ana.

Felicitată de americani

După ce va trece cu bine peste Bacalaureat, sportiva își va continua studiile peste Ocean, din toamnă, la Stanford University Women’s Gymnastics. Americanii i-au transmis un mesaj de felicitare, imediat după ce Ana a încheiat Campionatele Europene de la Leipzig cu patru medalii. „Nu mai avem adjective care să descrie cât de mândri suntem! AUR la sol şi ARGINT la bârnă pentru noua noastră studentă! Încă două medalii pentru Ana, ajungând la un total de 4 la Campionatele Europene din 2025!“, este mesajul transmis, sâmbătă, la scurt timp după ce gimnasta tricoloră câştiga finala de la sol, de prestigioasa instituție de învățământ.

Al 15-lea titlu european pentru România

Ana Bărbosu a adus al 15-lea titlu european la sol pentru România. Ea intră în galeria selectă a campioanelor, alături de Nadia Comăneci, Kati Szabo, Daniela Silivaș, Gina Gogean, Lavinia Miloșovici, Corina Ungureanu, Cătălina Ponor, Sandra Lzbașa şi Larisa Iordache.