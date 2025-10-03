Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri

La o săptămână după ce a devenit campion național absolut pentru a 10-a oară în carieră, Simone Tempestini are șansa de a deveni și campion european cu echipa sa MRF Tyres, aflată pe primul loc înaintea cursei decisive din acest sezon.

Pilotul clujean, care va pilota un model Skoda Fabia Rally2 Evo pe asfaltul din Croația, îi va avea coechipieri pe finlandezul Lauri Joona și cehul Erik Cais. Echipa producătorului Indian are 172 de puncte, în timp ce britanicii de la M Sport Ford WRT are 155 de puncte.

Pe 10 după calificările de vineri dimineață, Tempestini vrea să își aducă aportul pentru ca MRF să obțină al treilea titlu la echipe după succesele din 2022 și 2023.

„Este o cursă foarte important în economia campionatului și, cu un rezultat bun, cred că am reuși să ne revanșăm după momentele mai puțin plăcute, mai ales că am avut un an mai greu în European. Sunt aici să dau totul și să îmi ajut echipa, asta e tot ce contează”, a spus Simone Tempestini.

Cu un rezultat bun în Croația, raliu care va debuta sâmbătă dimineață și va avea 10 probe speciale pe o lungime de peste 200 de kilometri, Tempestini ar încheia și sezonul în Top 10 la general.

Cel de-al doilea echipaj de la Napoca Rally Academy aflat pe lista de start este cel format din frații Norbert Maior și Francesca Maior, campioni europeni de juniori în 2023. Pe un Citroen C3 Rally2, cei doi se află la a doua etapă continentală în acest sezon după ce în primăvară, în Ungaria, au fost surpriza plăcută, cu un spectaculos loc 6 la general.

Și în calificările din Croația, frații Maior au impresionat și au terminat pe locul 6 în calificări, la mai puțin de 1,5 secunde de podium, astfel că optimismul este la el acasă în tabăra celor doi.

„Suntem aici pentru experiență. Nu avem presiunea rezultatului, dar evident ne dorim să obținem o clasare cât mai bună. Este o bucurie pentru noi să fim iar la startul unei etape europene”, a declarat Maior.

La Raliul Croației sunt înscrise peste 80 de echipaje, printre piloții care vor mai lua startul mâine dimineață numărându-se și Andrea Mabellini, Mads Ostberg sau Mille Johanson.