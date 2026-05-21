Linia metropolitană din Cluj care își modifică traseul care să preia călători din nord-vestul comunei Florești

O linie de transport în comun din Cluj-Napoca își modifică traseul pentru a prelua mai mulți călători din comuna Florești.

„Primăria Comunei Florești, împreună cu Compania de Transport Public informează publicul călător că, începând cu data de 22.05.2026, linia metropolitană M24 va fi reconfigurată pentru a asigura accesul călătorilor către partea de nord-vest a comunei, precum și către noul complex comercial URBANO Shopping & Living”, arată CTP într-un comunicat.

Noul traseu al liniei M24:

Tur: Calea Florești – stațiile: Taberei, Calea Florești, Nodul N Nord – strada Avram Iancu Florești – stațiile: Metro Nord, Oncos Nord, Someșului, Iuliu Hossu, Primăria Florești, IL Milanese, Iazului, Ferma 9 Nord – DN1/E60 – stația Urbano, situată în incinta URBANO Shopping & Living.

Retur: Stația Urbano – din incinta URBANO Shopping & Living – strada Avram Iancu Florești – stațiile: Ferma 9 Sud, Zambilelor, Cuza Vodă, Primăria Florești Sud, Complex Florești, Poligonului, Oncos Sud, Auto Transilvania, Metro Sud, VIVO Sud – Calea Florești – stațiile: Ciobanului și Piața Flora.

Programul de circulație poate fi consultat pe site-ul oficial al CTP Cluj-Napoca, precum și în aplicația de mobilitate urbană Tranzy.