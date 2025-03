Miza mare a unui meci cu o echipă mică. De ce trebuie România să umple poarta celor din San Marino

Debutul naționalei României în preliminariile pentru Cupa Mondială a fost așteptat de o țară întreagă cu sufletul la gură. Turneul final, după o pauză de 28 de ani, părea mai aproape ca oricând, având în vedere că sorții ne-au plasat într-o grupă accesibilă, iar rezultatele din ultimii ani ne dădeau aripi. Însă realitatea ne-a lovit crunt, „tricolorii“ evoluând lamentabil, vineri, contra Bosniei și Herțegovina, o națională care nu bătuse în ultimii doi ani decât pe Liechtenstein, iar în precedentele 12 partide nu înregistrase nicio victorie.

După 0-1 cu naționala lui Dzeko, România aproape că și-a compromis șansele de ajunge direct la Cupa Mondială 2026, încă de la primul meci. Jocul haotic al tricolorilor și tactica aleasă de selecționerul Mircea Lucescu ne-au adus cu picioarele pe pământ, ne-au tăiat euforia și ne-au amintit că, deși am câștigat la finalul anului trecut grupa din Liga Națiunilor, am jucat foarte bine într-un singur meci, primul, în Kosovo (3-0). Au urmat partide chinuite, contra Lituaniei câștigând în două rânduri nemeritat, iar cu Kosovo, în returul de pe Arena Națională, am fost întorși pe toate fețele de naționala provinciei sârbe până ca aceasta să abandoneze întâlnirea.

San Marino, pansament pentru România

În ceea ce privește șansele de calificare la Cupa Mondială, Mircea Lucescu a menționat că România a pierdut trei puncte importante, dar poate să câștige la rândul ei în deplasare cu Bosnia. „Se joacă până la capăt. Rău ar fi să cedăm în toată chestia asta. Am pierdut trei puncte importante, dar așa cum au câștigat ei aici, putem și noi să câștigăm în Bosnia. Putem câștiga și în Austria. Suntem trei echipe de același nivel“.

Tricolorii au șansa să-și ridice moralul în această seară, în al doilea meci din preliminarii, cu San Marino, la Serravalle (ora 21.45, Prima TV). Partida pare ușoară la prima vedere, dar are o miză mare: cum în aceste calificări departajarea se face la golaveraj și la numărul mai mare de goluri marcate (se joacă după regulile FIFA, nu ale UEFA), e imperios necesar să le umplem poarta peninsularilor pentru a mai spera la Cupa Mondială.

Sistemul de calificare la CM 2026

Așa cum spuneam, la ora actuală, șansele de a ajunge direct la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada sunt destul de mici. Totuși, putem spera la baraj, unde ajung echipele clasate pe locul 2 în grupe, dar și cele mai bune câștigătoare ale grupelor din Liga Națiunilor care nu au ocupat primele două poziții în preliminarii. Iar acolo măcar stăm bine, după ce am fost pe locul 1, cu șase victorii din tot atâtea partide.

România face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate 16 formații: cele 12 clasate pe locul secund în grupe și patru cel mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Citește și: Explicația incredibilă pentru care arbitrul Makkelie nu ar fi acordat penalty României în meciul cu Bosnia

Programul Grupei H

21 martie

Cipru - San Marino 2-0

ROMÂNIA - Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21.45 – Bosnia și Herțegovina - Cipru

21.45 – San Marino - ROMÂNIA

7 iunie

16.00 – Bosnia și Herțegovina - San Marino

21.45 – Austria - ROMÂNIA

10 iunie

21.45 – ROMÂNIA - Cipru

21.45 – San Marino - Austria

6 septembrie

21.45 – Austria - Cipru

21.45 – San Marino - Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21.45 – Bosnia și Herțegovina - Austria

21.45 – Cipru - ROMÂNIA

9 octombrie

21.45 – Austria - San Marino

21.45 – Cipru - Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16.00 – San Marino - Cipru

21.45 – ROMÂNIA - Austria

15 noiembrie

19.00 – Cipru - Austria

21.45 – Bosnia și Herțegovina - ROMÂNIA

18 noiembrie

21.45 – Austria - Bosnia și Herțegovina

21.45 – ROMÂNIA - San Marino.

Clasament Grupa H

1. Cipru 1 2-0 3p

2. Bosnia 1 1-0 3p

3. Austria 0 0-0 0p

4. ROMÂNIA 1 0-1 0p

5. San Marino 1 0-2 0p