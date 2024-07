Mircea Lucescu, verdict după eliminarea României de la Euro 2024. „Aici am pierdut”

Naționala României s-a oprit la Euro în faza optimilor de finală, după ce a pierdut clar cu Olanda, 0-3. Mircea Lucescu a fost prezent la meciul disputat pe arena din Munchen, iar la revenirea în România a ținut să felicite echipa, dar și pe suporterii veniți în număr mare la toate cele 4 meciuri jucate de tricolori.

Tehnicianul de 78 de ani este de părere că lipsa de experiență a dus la eliminarea României de la Euro 2024. ”A fost o aventură care a luat sfârșit. Ar trebui să eliminăm acest meci din analiza noastră, pentru că trebuie să știm de unde am plecat și unde am ajuns. Am plecat dintr-un moment foarte delicat al fotbalului nostru, unde nu mai obțineam rezultate. Publicul a fost extraordinar și merită toate aprecierile noastre și băieții ar trebui să le mulțumească cum am văzut că au și făcut-o.

România a câștigat experiență

Este imposibil să treci peste niște momente. În viață nu poți să treci oricum, trebuie să câștigi permanent experiență. Ca stare generală, acesta campionat este un câștig. Fotbalul a scos România în Europa și a dat o altă imagine, total diferită de ce încercau unii să arate. E un lucru important.

Ceea ce au făcut ei până acum a fost important. De acum trebuie să luăm acest turneu ca o bază, toată lumea să considere că acesta a fost un exemplu. Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că pot fi competitivi la cel mai înalt nivel.

Băieții noștri au făcut un salt înainte, acest lucru trebuie să îl menținem. Noi aici am pierdut, la prima nereușită am căzut mental. Asta e lipsă de experiență, dar asta o să vină cu timpul”, a spus Mircea Lucescu.