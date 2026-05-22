O fetiţă de doi ani a murit în mașină, după ce tatăl a uitat s-o lase la grădiniță, în Spania

O fetiţă în vârstă de doi ani a murit în nord-vestul Spaniei, după ce a fost uitată în maşina tatălui său timp de mai multe ore, în plină perioadă de temperaturi neobişnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Tragedia s-a petrecut în localitatea Brión, din regiunea Galicia.

Copilul a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a rămas blocată în autoturism. Tatăl său îşi dusese dimineaţa copilul mai mare la şcoală şi urma să o lase pe fetiţă la grădiniţă, însă ar fi fost distras de un apel telefonic şi a mers direct la serviciu, uitând copilul în maşină, relatează The Guardian.

Alarma a fost dată în jurul orei 15:00, când mama fetei a mers să o ia de la grădiniţă şi a aflat că aceasta nu fusese adusă în acea dimineaţă. Părinţii au alertat imediat serviciile de urgenţă, iar copilul a fost transportat la un centru medical din Bertamiráns, unde medicii au declarat decesul.

Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanţele tragediei, iar familia beneficiază de consiliere psihologică.

Autorităţile locale din Brión au decretat două zile de doliu oficial şi au anunţat organizarea unui moment de reculegere în memoria copilului.

„Dorim să transmitem condoleanţe sincere şi tot sprijinul nostru familiei fetiţei care şi-a pierdut viaţa ieri în Brión, precum şi tuturor prietenilor ei, punând la dispoziţia lor toate resursele municipale de care au nevoie în aceste momente dificile”, a transmis consiliul.

Drama are loc în timp ce Spania se confruntă cu un episod de căldură extremă pentru luna mai. Serviciul meteorologic naţional Aemet avertizează că temperaturile ar putea ajunge până la 38 de grade Celsius în unele regiuni din sudul ţării, fiind posibile noi recorduri pentru această perioadă.

Specialiştii atrag atenţia că temperaturile din interiorul maşinilor pot deveni letale în doar câteva minute, mai ales pentru copii.

Un dom de căldură va acoperi Vestul Europei săptămâna aceastea

În Spania, temperaturile ar putea ajunge până la 40 de grade. România nu va scăpa nici ea de valul de căldură, dar la noi va ajunge mai târziu, la începtul săptămânii viitoare, iar maximele nu vor depăși 30 de grade, spune meteorologii. Chiar și așa, temperaturile vor fi peste media lunii mai și vor fi urmate de o scădere bruscă.

Primele regiuni afectate de valul de căldură sunt Peninsula Iberică și sudul Franței, unde temperaturile vor deveni sufocante: „În această situație, începând de pe 22 pe parcursul celei mai mari părți a continentului, valorile de temperatură, în special în Peninsula Iberică și în Franța, în partea de sud a Franței, vor depăși 35-36 de grade. Posibil ca izolat în Spania să se apropie de 40 de grade”.