Cum au pătruns astrologii, tarologii și „vrăjitoarele” în politica ucraineană. De la Mitterrand la Reagan: Ocultismul la curțile marilor puteri

În perioadele de maximă inflexiune istorică, granița dintre rațiunea de stat și misticism devine periculos de fragilă. Istoria ne-a arătat nu o dată cum destinele unor imperii sau națiuni au fost dictate nu de calcule geopolitice reci, ci de alinieri planetare, hărți natale și profeții. De la eclipsa de soare care a pecetluit soarta cneazului Igor în secolul al XII-lea, până la deciziile de la Casa Albă din epoca Reagan, liderii lumii au căutat adesea un control iluzoriu asupra viitorului în sferele ezotericului.

Astăzi, pe fondul unui război de uzură brutal și al unor presiuni politice uriașe, Ucraina nu face excepție. Dincolo de frontul vizibil al armelor, un scandal recent de la Kiev scoate la suprafață o realitate tulburătoare: pătrunderea astrologilor, tarologilor și a „vrăjitoarelor” în cele mai înalte cercuri ale puterii. Ceea ce în vremuri de pace ar putea părea o simplă excentricitate privată devine, în plin conflict hibrid, o vulnerabilitate sistemică majoră și o armă perfectă în mâna propagandei ruse.

Recurs la istorie

La 23 aprilie 1185, cneazul Igor Sveatoslavici de Seversk pornea o campanie ambițioasă împotriva cumanilor, dornic să recupereze controlul asupra fostului cneazat Tmutorokan și să își reabiliteze numele în fața rivalilor de pe cuprinsul Rusiei Kievene. Campania sa s-a desfășurat însă sub auspicii astrologice nefaste, ignorate cu desăvârșire. La 1 mai 1185, o eclipsă totală de soare a întunecat cerul — un semn apocaliptic pentru contemporani. Cneazul a ordonat oștirii să înainteze, decizie urmată de o înfrângere zdrobitoare pe râul Kaiala și de capturarea sa. În celebrul poem Cântec despre oastea lui Igor, soția sa, Efrosinia Iaroslavna, invoca forțele naturii — vântul, Niprul și soarele — pentru a-și readuce soțul acasă.

Ucrainenii și cunoașterea ezoterică

La 841 de ani de la acele evenimente, societatea ucraineană continuă să își pună credința în cunoașterea ezoterică. Sondajele realizate de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că 35% dintre ucraineni cred în astrologie, 25% în extrasenzorial și 15% în tarot. În total, 43% dintre cetățeni aderă la cel puțin una dintre aceste credințe.

Politicienii ucraineni nu fac excepție. Însă, dacă strămoșii lor aveau probleme cu cumanii și pecenegii, liderii de astăzi se confruntă cu procurorii anticorupție. În timpul audierilor recente privind măsurile preventive împotriva fostului șef al Biroului Prezidențial, Andrii Ermak, opinia publică a aflat că acesta se consulta în mod regulat cu o astrologă, Veronika Anikievici, trecută în agenda sa telefonică sub numele de „Veronica Fengshui Office”. Înaltul oficial se interesa de compatibilitatea astrală a candidaților la funcțiile publice, de neutralizarea criticilor din presă și de mersul anchetelor penale, scrie pravda.ua.

Scandalul a fost exploatat imediat de mașinăria de propagandă a Federației Ruse. O monitorizare realizată de Ukrainska Pravda arată că, în primele trei zile de la apariția informației, conturile pro-ruse au generat peste 1.200 de postări și 21 de milioane de vizualizări pe platformele Facebook, Instagram, Telegram, TikTok și YouTube, promovând narațiuni despre „satanismul”, „practicile oculte” și „degradarea morală” a conducerii de la Kiev.

De la Mitterrand la Reagan: Ocultismul la curțile marilor puteri

Apetitul pentru misticism și astrologie nu este un fenomen exclusiv ucrainean. Istoria politică mondială consemnează numeroase cazuri în care șefi de stat au apelat la prezicători pentru a valida decizii strategice:

François Mitterrand: Fostul președinte francez se consulta regulat cu astroloaga Elizabeth Teissier, analizând dacă hărțile natale ale candidaților armonizau cu propria sa hartă astrală înainte de a aproba numirile în cabinetul de miniștri. Teissier a oferit consultanță inclusiv pentru stabilirea datei referendumului privind Tratatul de la Maastricht din 1992.

Ronald și Nancy Reagan: Cuplul prezidențial american a colaborat strâns cu astroloaga Joan Quigley. Aceasta stabilea calendarul optim al întâlnirilor oficiale și a aprobat ora exactă pentru semnarea istoricului Tratat privind Forțele Nucleare cu Rază Medie de Acțiune (INF) din 1987, dintre Reagan și Mihail Gorbaciov.

Isabel Perón: În Argentina anilor '70, José López Rega, un ocultist și tarotolog cunoscut, a ocupat simultan funcțiile de ministru al asistenței sociale și șef al poliției, controlând deciziile de stat prin etalarea cărților de tarot direct în palatul prezidențial Casa Rosada.

În Ucraina post-sovietică, pionierul acestor practici a fost Leonid Kravciuk, care a colaborat cu astrologul rus Pavel Globa. Ulterior, figuri precum Viktor Medvedciuk sau Iulia Timoșenko au apelat constant la prognoze astrale. Chiar și în prezent, vrăjitoarea Maria Tiha este o prezență activă în spațiul public, susținând-o pe Timoșenko în timpul proceselor sale și confirmând menținerea canalelor de comunicare cu liderii politici.

Sindromul „saltului cuantic” și nevoia de validare

Astroloaga Zoia Kopcinskaia confirmă că perioadele de campanie electorală generează un aflux masiv de clienți din rândul elitei politice și de afaceri. Mulți dintre aceștia nu se rezumă la consultații, ci solicită lecții private de astrologie, menținând discreția de teama oprobriului public.

Analistul politic Oleksii Kovjun explică acest fenomen prin profilul psihologic al noului val de politicieni ucraineni. Spre deosebire de sistemele occidentale, unde ascensiunea este predictibilă și treptată, în Ucraina mulți lideri realizează un „salt cuantic” direct de la meserii modeste (cum ar fi producția de filme sau activități tehnice) la vârful puterii de stat.

„În forul lor interior, mulți oficiali realizează că nu dețin educația sau meritele necesare pentru funcția ocupată. Fațada de aroganță și narcisism este doar un mecanism de compensare. Sub ea se ascunde un individ nesigur, măcinat de frica de responsabilitate. Acești oameni nu merg la vrăjitori pentru a obține controlul, ci pentru a primi confirmarea iluzorie că deciziile lor sunt corecte”, explică Kovjun.

Ezoterismul ca armă psihologică și de propagandă

Instrumentalizarea magilor în scopuri de comunicare strategică a devenit o componentă de bază a spațiului informațional ucrainean. Liubov Țîbulska, expertă în amenințări hibride, avertizează că serviciile secrete ruse folosesc adesea influenceri din zona ezoterică (tarotologi activi pe TikTok sau Instagram) pentru a extrage informații sensibile de la militari sau familiile acestora în timpul ședințelor private, ori pentru a induce stări de demoralizare.

Pe de altă parte, creatorii de conținut din Ucraina recunosc că, în fazele inițiale ale invaziei ruse, astrologii și molfarii au fost utilizați deliberat în transmisiunile media și în cadrul telemaratonului național pentru a difuza mesaje de calmare și optimism destinate populației, profitând de autoritatea de care aceștia se bucură în rândul publicului larg.

Riscurile de securitate devin majore atunci când sfaturile ezoterice interferează cu acțiunile militare sau de stat. Un caz documentat de proiectul jurnalistic „Britva Ekstrasensiv” relevă cum un soldat de 24 de ani, aflat pe frontul din direcția Pokrovsk și suferind de atacuri de panică, a dezertat din unitate după ce a plătit 12.500 de grivne pentru o consultație la vrăjitoarea Maria Tiha, interpretând avertismentul acesteia privind „un pericol iminent de moarte” ca un îndemn la fugă.

Instrumentul unui control iluzoriu asupra viitorului

Psihanalistul Iuri Prohasiko subliniază că recrudescența misticismului este un simptom tipic al societăților aflate în crize structurale profunde. Când sistemele tradiționale de valori (ideologice sau religioase) se prăbușească, anxietatea colectivă caută refugiu în explicații magice, care oferă confortul de a transfera responsabilitatea propriilor acțiuni către forțe supranaturale sau destine prestabilite.

În cazul liderilor autoritari, apelul la ocultism este strâns legat de un nivel ridicat de paranoia. Izolați politic și dominați de teama de a fi înlăturați sau trădați, aceștia încearcă să construiască un sistem de control total, fără puncte vulnerabile. În mod paradoxal, credința în hărți astrale și previziuni devine ultimul lor refugiu psihologic — un instrument artificial de gestionare a unui viitor pe care instituțiile statului nu îl mai pot garanta.

Opțiunea cetățenilor privați de a-și ghida viața personală sau afacerile după sfaturile astrologilor ține de libertatea individuală. Însă transformarea superstițiilor și a ghicitului în criterii de selecție pentru funcțiile de securitate națională și administrare a statului reprezintă o vulnerabilitate sistemică majoră, capabilă să compromită procesul decizional în momente de maximă inflexiune geopolitică, notează publicația ucraineană.