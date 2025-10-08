search
Mircea Lucescu, gest controversat făcut înaintea amicalului cu Moldova. Contestat de suporteri, selecționerul întreține o atmosferă polemică

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut astăzi o conferință de presă înaintea partidei dintre România și Moldova, programată joi, de la ora 21:00, pe stadionul „Arena Națională”, în direct la Prima TV.

Mircea Lucescu, tot mai singur pe banca naționalei
Mircea Lucescu, tot mai singur pe banca naționalei

Alături de Mircea Lucescu a fost prezent și Ianis Hagi. După aproximativ 12 minute de dat declarații, selecționerul României s-a ridicat și a plecat din sala de conferință.

Mircea Lucescu și-a început discursul cu un monolog, apoi a răspuns câtorva întrebări din partea jurnaliștilor. Ulterior, experimentatul antrenor s-a ridicat și a plecat de pe scaun, nu înainte însă de a transmite un mesaj scurt pentru contestatari.

Altceva? La revedere, băieți! Gata, la revedere! Știi de ce fac asta? Ca să mă mai înjure ăia că nu vreau să răspund la întrebări”, a spus Mircea Lucescu.

Contestat de suporteri, confirmat de FRF

Luna trecută, Mircea Lucescu a plecat în timpul interviului dat la finalul meciului cu Canada, încheiat 0-3. Atunci, selecționerul a părut destul de afectat de rezultatul înregistrat de prima reprezentativă.

Postul lui „Il Luce” a fost pus în discuție, după ce calificarea la Campionatul Mondial din 2026 a fost pusă în pericol. România este pe locul 3 în Grupa H, după Bosnia și Austria și mai speră la calificare doar prin intermediul barajului din primăvară.

După 2-2 cu Cipru, microbiștii i-au cerut pe rețele sociale să plece de la cârma tricolorilor. După ce a spus că s-ar da la o parte doar pentru a-i face loc lui Gică Hagi (60 de ani), ulterior a revenit și a spus că nu s-a pus niciun moment varianta plecării sale. D asemenea, FRF l-a confirmat în funcție.

Meciul cu Austria, de duminică (ora 22:00, Antena 1), va arăta drumul pe care va merge prima reprezentativă. Fără o victorie, România nu mai poate prinde locul 2 în grupă, caz în care barajul ar putea fi abordat cu un alt antrenor.

Constestat de public, tehnicianul are susținerea celor implicați în fotbal. Victor Pițurcă și Gino Iorgulescu sunt doi dintre cei care insistă pentru menținerea în funcție a actualului selecționer.

Sport

