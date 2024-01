Minunea continuă în LaLiga. Girona se ține scai de Real Madrid, după o victorie de senzație cu Atletico

Girona continuă parcursul perfect în LaLiga, deși a dat peste una dintre pretendentele la titlu, Atletico Madrid. A fost o victorie se senzație a micuței echipe catalane, 4-3, într-un meci în care Alvaro Morata a marcat toate golurile pentru oaspeți.

Real Madrid, învingătoare cu 1-0 cu Mallorca, nu scapă de Girona. Cu ex-dinamovistul Alexi Garcia printre titulari, surpriza campioinatului a învins-o miercuri seară pe Atletico, scor 4-3, la capătul unei partide cu o desfășurare de thirller. Valery a deschis repede scorul, pentru gazde (2), însă Morata a restabilit egalitatea (14). Apoi, pe fondul unei perioade de joc foarte bune, Savio (26) și Blind (39) au dus scorul la 3-1.

Golul victoriei, în prelungiri

Madrilenii nu s-au lăsat și au punctat înainte de pauză, astfel că s-a intrat la vestiare cu 3-2. Atletico a reușit egalarea (54), însă Girona a mai făcut o victimă în LaLiga în primul minut al prelungirilor, când Ivan Martin a făcut 4-3. Catalanii se află pe locul doi în clasament, la egalitate cu liderul Real Madrid, 48 de puncte, dar are un golaveraj mai slab. Cele două formații s-au distanțat la 10 puncte de Atletico și Barcelona, ultimii având meci diseară cu Las Palmas.

„A fost un meci grozav, ambele echipe au vrut și au căutat să câștige. În ciuda eșecului, am rămas cu multe lucruri pozitive. Și mă gândesc mai ales la modul cum am reușit să ieșim dintr-o situație atât de complexă, după ce am fost conduși cu 3-1", a spus antrenorul lui Atletico, Diego Simeone.