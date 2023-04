Real Madrid, pulverizată de Girona. Cine e Castellanos, jucătorul care a marcat de 4 ori în poarta galacticilor VIDEO

Valentin „Taty” Castellanos, un jucător de care nu au auzit decât fanii Gironei, a scris istorie în fața lui Real Madrid: 4 goluri marcate în 62 de minute. Atacantul argentinian și a egalat un record vechi de peste 70 de ani.

Real Madrid a fost învinsă cu 4-2 de Girona în runda cu numărul 31 din campionatul Spaniei. Eroul gazdelor a fost Valentin „Taty” Castellanos, atacant în vârstă de 24 de ani din Argentina, care a marcat toate golurile formației sale, în minutele 12, 24, 46 și 62.

Prin aceste reușite, atacantul a bifat mai multe recorduri spectaculoase. El a devenit primul jucător care, în secolul 21, înscrie 4 goluri, într-un singur meci de campionat, în poarta celor de la Real Madrid. Mai mult, o astfel de performanță s-a întâmplat doar de 6 ori de-a lungul istoriei. Pe 21 decembrie 1947 a izbutit ultima oară un jucător să îi marcheze lui Real Madrid 4 goluri într-un singur meci de campionat. Esteban Eschevarria, pe vremea aceea jucător la Real Oviedo, și-a trecut această performanță în cont.

Lewandowski mai reușise o asemenea performanță

În istoria recentă, Real Madrid a mai primit 4 goluri într-un meci de la un singur jucător, dar acest lucru nu s-a întâmplat în campionat, ci în Liga Campionilor. Numele său este Robert Lewandowski, care în urmă cu 10 ani, reușea un „poker” în partida tur Borussia Dortmund – Real Madrid 4-1, din semifinalele Ligii Campionilor.

Valentin Castellanos este născut în Argentina, la data de 3 octombrie 1998, însă primii pași în fotbalul profesionist i-a făcut la Club Universidad de Chile. Ulterior a trecut prin Uruguay, pe la Montevideo City Torque, iar din ianuarie 2019 a fost achiziționat de New York City, formație din MLS, SUA, pentru doar 425 de mii de euro.

Castellanos, împrumutat de la New York City

În SUA, Castellanos a marcat 59 de goluri în 134 de meciuri. Cu toate acestea, el a fost împrumutat la începutul acestui sezon în Spania, la Girona. Și-a făcut treaba și la micțul club catalan, marcând 12 goluri în 31 de meciuri. La finalul sezonului, „Taty” Castellanos urmează să revină la New York City, unde mai are contract până la data de 31 decembrie 2025. La nivel de echipă națională, atacantul a adunat 6 apariții în reprezentativa U23 a Argentinei.

La finalul jocului de la Girona, Carlo Ancelotti a avut un discurs dur și nu și-a menajat jucătorii. ”E ușor de explicat scorul. Nu am mai fost la fel de agresivi. Ne-au lipsit agresivitatea și determinarea, nu am jucat bine fără minge, le-am lăsat adversarilor foarte multe spații. Ne-au dat două goluri la primele lor două acțiuni.

E inexplicabil, totuși, cum am primit goluri, nu am fost deloc agresivi în dueluri, am eșuat pe tranziție. Apoi, la începutul părții secunde, a venit golul trei, care ne-a 'tăiat' picioarele. E dureros un asemenea eșec, dar trebuie să ne ridicăm rapid, pentru că avem pentru ce lupta. Jucătorii au încercat, în multe momente, să rezolve individual fazele. Trebuie să fim o echipă! Dacă jucăm în echipă, câștigăm. Uneori, calitatea individuală nu este suficientă pentru a câștiga.

Meciul ăsta nu a arătat adevărata față a Realului. Nu am fost noi în seara asta. Ne prezentăm scuzele. Trebuie să jucăm ultimele meciuri ale sezonului ca o echipă”, a declarat Carlo Ancelotti pentru sport.es, cu câteva zile înainte de șocul din semifinalele Ligii Campionilor, Manchester City – Real Madrid.