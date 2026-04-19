Cristi Chivu va deveni primul român care obține titlul într-un campionat TOP 5 din Europa. Ce alte borne ar mai putea atinge tehnicianul

În ultima etapă, Inter a câștigat clar pe teren propriu cu Cagliari, scor 3-0, în timp ce Napoli a pierdut acasă cu Lazio, scor 0-2. În acest moment, Inter are un avans de 12 puncte în clasament, cu doar cinci etape rămase de disputat.

În acest context, presa italiană a început să caute în arhivele clubului Inter pentru a vedea când s-a mai întâmplat ca aceeași persoană să câștige campionatul Italiei atât din postura de jucător, cât și ca antrenor.

Răspunsul duce în urmă cu aproape nouă decenii, la Armando Castellazzi. El a câștigat titlul ca jucător în sezonul 1929/30, iar mai târziu a reușit aceeași performanță și ca antrenor, în 1937/38.

Astfel, dacă va reuși să câștige titlul și ca antrenor, Cristi Chivu ar deveni al doilea om din istoria lui Inter care reușește această dublă performanță. Ca jucător, el are deja trei titluri în Serie A, câștigate în 2008, 2009 și 2010.

Alte borne atinse de către Cristi Chivu în Serie A

Cristi Chivu ar putea deveni al 17-lea antrenor străin care câștigă titlul de campion în Serie A, dacă Inter Milan își păstrează poziția de lider la finalul sezonului;

Dacă va reuși această performanță, Chivu ar fi al patrulea tehnician străin din istoria clubului care devine campion, după Árpád Weisz, Helenio Herrera și José Mourinho;

Românul ar putea deveni al doilea străin din istoria Serie A care cucerește trofeul atât ca jucător, cât și ca antrenor, după Nils Liedholm (campion ca jucător cu AC Milan și ca antrenor cu AC Milan și AS Roma).

Printre antrenorii români care au câștigat titluri de campioni în unele dintre cele mai puternice campionate din Europa se numără: