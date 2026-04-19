Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Cristi Chivu va deveni primul român care obține titlul într-un campionat TOP 5 din Europa. Ce alte borne ar mai putea atinge tehnicianul

În ultima etapă, Inter a câștigat clar pe teren propriu cu Cagliari, scor 3-0, în timp ce Napoli a pierdut acasă cu Lazio, scor 0-2. În acest moment, Inter are un avans de 12 puncte în clasament, cu doar cinci etape rămase de disputat.

Cristi Chivu Foto/EPA
Cristi Chivu Foto/EPA

În acest context, presa italiană a început să caute în arhivele clubului Inter pentru a vedea când s-a mai întâmplat ca aceeași persoană să câștige campionatul Italiei atât din postura de jucător, cât și ca antrenor.

Răspunsul duce în urmă cu aproape nouă decenii, la Armando Castellazzi. El a câștigat titlul ca jucător în sezonul 1929/30, iar mai târziu a reușit aceeași performanță și ca antrenor, în 1937/38.

Astfel, dacă va reuși să câștige titlul și ca antrenor, Cristi Chivu ar deveni al doilea om din istoria lui Inter care reușește această dublă performanță. Ca jucător, el are deja trei titluri în Serie A, câștigate în 2008, 2009 și 2010.

Alte borne atinse de către Cristi Chivu în Serie A

  • Cristi Chivu ar putea deveni al 17-lea antrenor străin care câștigă titlul de campion în Serie A, dacă Inter Milan își păstrează poziția de lider la finalul sezonului;
  • Dacă va reuși această performanță, Chivu ar fi al patrulea tehnician străin din istoria clubului care devine campion, după Árpád Weisz, Helenio Herrera și José Mourinho;
  • Românul ar putea deveni al doilea străin din istoria Serie A care cucerește trofeul atât ca jucător, cât și ca antrenor, după Nils Liedholm (campion ca jucător cu AC Milan și ca antrenor cu AC Milan și AS Roma).

Printre antrenorii români care au câștigat titluri de campioni în unele dintre cele mai puternice campionate din Europa se numără:

  • Mircea Lucescu în Turcia, cu Galatasaray și Beşiktaş;
  • Ștefan Kovacs în Olanda, cu Ajax;
  • Răzvan Lucescu în Grecia, cu PAOK;
  • Ladislau Boloni în Portugalia, cu Sporting.

Top articole

Partenerii noștri

„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Articolul vestimentar care te îmbolnăvește fără să-ți dai seama. Poate conține chimicale periculoase
gandul.ro
image
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
mediafax.ro
image
Sarah Dumitrescu, schimbare majoră de look. Toți au rămas uimiți când au văzut-o pe fiica cea mică a impresarei Anamaria Prodan
fanatik.ro
image
Cadou obligatoriu pentru ÎPS Teodosie: 200 de lei de student, la festivitatea de absolvire. Organizator: „Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 de lei”
libertatea.ro
image
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Tragic: Mara Flavia a murit la 38 de ani, după ce a dispărut într-un lac. ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva foarte suspect: au fost plasate peste 1 miliard de dolari în pariuri perfect sincronizate pe războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
cancan.ro
image
Ordinul prin care Stadionul Dinamo își schimbă numele în „Arena Mircea Lucescu”. Predoiu: „Este un model”
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cât a ajuns să coste școala privată în România în 2026. Harta taxelor din marile orașe
playtech.ro
image
Cornel Dinu îl face praf pe Gică Hagi: „Nu e pregătit să fie selecționerul României”
fanatik.ro
image
S-au publicat noile venituri de la Înalta Curte de Casație și Justiție: patru sporuri pentru magistrați – Ce salariu are Lia Savonea
ziare.com
image
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD contra lui Bolojan. Cine cade în picioare și cine ajunge în genunchi – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Tatăl lui Rareș Cojoc, după ce Andreei Popescu i s-au aprins călcâiele după Dan Alexa. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit. Gestul său a fost taxat dur!
romaniatv.net
image
Cine este și cum arată fosta soție a noului premier al Ungariei. Péter Magyar a fost căsătorit cu o femeie superbă!
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii
click.ro
image
Ce face înghețata cu glicemia ta. Adevărul pe care medicii nu ți-l spun niciodată în față
click.ro
image
O floare aproape imposibil de întâlnit în natură, descoperită tot mai des în România. Unde poți să o admiri
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Click!

Andreea Marinescu, dezvăluiri din mariajul cu un comisar criminalist: „Ne acordăm momente de liniște și facem bine”
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii

OK! Magazine

Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!