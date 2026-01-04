Milioanele nu l-au convins. Edi Iordănescu, refuz vehement pentru o ofertă de top din Golf. Motivul pentru care nu a mers în Arabia Saudită

Edi Iordănescu a ales să refuze o ofertă foarte atractivă venită din Arabia Saudită, deși mai multe cluburi din prima ligă locală și-au exprimat interesul pentru serviciile sale.

Tehnicianul român se află într-o perioadă de analiză a următoarei etape din carieră și nu a dorit să accepte o propunere care nu îi oferea siguranță pe termen lung.

Pachetul financiar era unul impresionant, presa internațională vorbind despre aproximativ 1.2 milioane de euro pentru un angajament de circa șase luni, și 2.5 milioane de euro din sezonul următor, dacă românul ar fi salvat formația de la retrogradare.

Chiar și cu aceste scoruri, fostul selecționer al României a ales să meargă pe o altă direcție. Pentru Iordănescu, banii nu au fost argumentul principal, ci lipsa unui proiect stabil și bine definit.

Este vorba despre Al Najma, echipă aflată pe ultimul loc în campionatul Arabiei Saudite.

Apropiații antrenorului susțin că acesta caută o echipă care să-i ofere timp, obiective clare și posibilitatea de a construi în mod real, pe termen mediu și lung. Un contract limitat la câteva luni nu i-ar fi permis să implementeze ideile proprii și să obțină performanțe care să reflecte munca sa.