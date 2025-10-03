search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

S-a dat de gol! Simona Halep, cadou impresionant din partea jumătății sale. Cine se află în spatele gestului romantic

0
0
Publicat:

Simona Halep (34 de ani) a rămas extrem de discretă în ceea ce privește viața personală. Campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 continuă să ofere cât mai puține detalii despre potențiala sa relație amoroasă „secretă”, despre care se speculează în presă de luni bune.

Simona Halep, în culmea fericirii Foto/Instagram
Simona Halep, în culmea fericirii Foto/Instagram

În prezent, se poate ca dubla deținătoare de Mare Șlem să fi dat cel mai mare indiciu în ceea ce privește un potențial partener. După o perioadă lungă în care s-a concentrat mai mult pe business-urile familiei, Simona Halep părea că nu dă semne să fi cunoscut un bărbat care să însemne mai mult decât un partener de afaceri sau prieten.

„101 este numărul iubirii!”

Însă, constănțeanca și-a schimbat puțin interesele și a dezvăluit un detaliu care ne poate duce cu gândul la existența unui partener de viață al acesteia. Cu ocazia zilei sale de naștere, Simona a distribuit pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu buchete de flori alese special pentru aceasta, primite din partea apropiaților.

Doar unul a ieșit în evidență, iar mesajul transmis de către aceasta le dă și mai mult de gândit fanilor. Un buchet de trandafiri roșii, cu 101 de fire, a stârnit controverse pe social media.

„Astăzi, 101 este numărul iubirii...”, a transmis Simona pe Instagram. Este clar că buchetul de flori a venit din partea unei persoane extrem de apropiate, poate chiat un admirator special.

101 tradafiri pentru Simona Halep Foto/Instagram Story
101 tradafiri pentru Simona Halep Foto/Instagram Story

A divorțat de Toni Iuruc în 2022, chiar înainte de cununia religioasă

Cu doar câteva săptămâni înainte de cununia religioasă și la aproximativ un an distanță de cununia civilă, Simona Halep a ales să se despartă de Toni Iuruc. Divorțul a fost unul inevitabil și s-a petrecut chiar înainte de scandalul de dopaj în care a fost implicată sportiva.

„A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi. Așa că încerc să reacționez cât de bine pot, să primesc lecția, să devin mai puternică, fiindcă sunt convinsă că viața mai are multe de oferit (n.r. zâmbește).

Pentru că mereu am crezut în partea bună a vieții. N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. Acum, văd puțin cam negativ totul. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Încerc să învăț să cred din nou în bine. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta!, spunea Halep.

În februarie 2025, Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
gandul.ro
image
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
mediafax.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul William
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Ce salariu trebuie să ai ca să obții un credit ipotecar de 100.000 de euro. Calculul pe care trebuie să-l știi înainte să mergi la bancă
playtech.ro
image
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
„Luptă, Edu!”. Băiatul lovit de mașină în Cluj-Napoca este în stare gravă, la spital. La doar 12 ani, Eduard se zbate între viață și moarte
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Începe înrolarea în Armată. Ce teste se dau și cine este eligibil
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!