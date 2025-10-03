S-a dat de gol! Simona Halep, cadou impresionant din partea jumătății sale. Cine se află în spatele gestului romantic

Simona Halep (34 de ani) a rămas extrem de discretă în ceea ce privește viața personală. Campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 continuă să ofere cât mai puține detalii despre potențiala sa relație amoroasă „secretă”, despre care se speculează în presă de luni bune.

În prezent, se poate ca dubla deținătoare de Mare Șlem să fi dat cel mai mare indiciu în ceea ce privește un potențial partener. După o perioadă lungă în care s-a concentrat mai mult pe business-urile familiei, Simona Halep părea că nu dă semne să fi cunoscut un bărbat care să însemne mai mult decât un partener de afaceri sau prieten.

„101 este numărul iubirii!”

Însă, constănțeanca și-a schimbat puțin interesele și a dezvăluit un detaliu care ne poate duce cu gândul la existența unui partener de viață al acesteia. Cu ocazia zilei sale de naștere, Simona a distribuit pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu buchete de flori alese special pentru aceasta, primite din partea apropiaților.

Doar unul a ieșit în evidență, iar mesajul transmis de către aceasta le dă și mai mult de gândit fanilor. Un buchet de trandafiri roșii, cu 101 de fire, a stârnit controverse pe social media.

„Astăzi, 101 este numărul iubirii...”, a transmis Simona pe Instagram. Este clar că buchetul de flori a venit din partea unei persoane extrem de apropiate, poate chiat un admirator special.

A divorțat de Toni Iuruc în 2022, chiar înainte de cununia religioasă

Cu doar câteva săptămâni înainte de cununia religioasă și la aproximativ un an distanță de cununia civilă, Simona Halep a ales să se despartă de Toni Iuruc. Divorțul a fost unul inevitabil și s-a petrecut chiar înainte de scandalul de dopaj în care a fost implicată sportiva.

„A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi. Așa că încerc să reacționez cât de bine pot, să primesc lecția, să devin mai puternică, fiindcă sunt convinsă că viața mai are multe de oferit (n.r. zâmbește).

Pentru că mereu am crezut în partea bună a vieții. N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. Acum, văd puțin cam negativ totul. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Încerc să învăț să cred din nou în bine. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta!”, spunea Halep.

În februarie 2025, Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist.