Mesajul lui Adrian Mutu după moartea lui Sinisa Mihajlovic. Prietenia celor doi, presărată cu momente tensionate

Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid București, a transmis un mesaj pe pagina de Instagram, după moartea fostului fotbalist și antrenor sârb Sinisa Mihajlovic.

Sinisa Mihajlovic a fost diagnosticat în iulie 2019 cu leucemie, iar lucrurile păreau că se îndreaptă spre bine, dar boala i-a revenit în corp în acest an.

„La revedere, Sini! Odihnește-te în pace, Leule! Odihnește-te în pace! A fost o onoare să joc împotriva ta, dar și să fiu antrenat de tine!”, a scris Mutu, pe contul său de Instagram.

Momentul tensionat dintre Mutu și Mihajlovic

Între cei doi a existat un conflict în timpul meciului Lazio - Chelsea 0-4, din anul 2003, când Mutu a fost scuipat de Mihajlovic în timpul jocului. În cartea sa autobiografică ”Revenirea din Infern”, Mutu a povestit ce s-a întâmplat ulterior, când Mihajlovic i-a devenit antrenor: „Mă gândeam că trebuie să discutăm despre acel incident, îmi căutam cuvintele. Eram la Cortina d'Ampezzo, primele trei zile de antrenament de la venirea din vacanță. Te cheamă Mister!, mi-a spus team-managerul. Du-te la el în vestiar, că e singur!. Eram în chiloți, mi-am pus șlapii și așa am plecat. «Sârbul are gând de răzbunare!», mi-am zis. Dacă e să ne batem, măcar să nu mă poată apuca de tricou, să mi-l pună în cap.

Când am intrat în vestiar, să leșin: Sinişa era tot în chiloți. «Mamă, și el a gândit la fel!». M-am așezat pe partea opusă lui. «Mă, tu de ce ai venit în chiloți?». «Dar tu de ce mă primești în chiloți?». A spart primul gheața.

«Nu trebuia să fac acel gest acum câțiva ani! Știu că ești preocupat, dar nu te mai agita, a fost vina mea! Ai fost isteț că m-ai provocat, iar eu laș că te-am scuipat. Am greșit și îți cer scuze, nu e cazul să o faci și tu, mi-a zis. Am rămas prieteni și azi, la 20 de ani de la acele momente. Când am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și ne-am adus aminte episodul «chiloți»", a scris Adi Mutu, în cartea sa.

Cariera lui Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic s-a născut pe 20 februarie 1969, în orașul Vukovar, din Croația, care făcea parte atunci din fosta Iugoslavie. Tatăl său era sârb, iar mama avea origini croate și bosniace.

Casa lui Mihajlovic a fost distrusă, iar tatăl său a fost ucis în războiul de independență. Sinisa a declarat mereu că Serbia este țara lui, dar și Croația este în sufletul său.

Sinisa Mihajlovic și-a început cariera la echipa locală NK Borovo, iar în anul 1988 s-a transferat la la Vojvodina Novi Sad. La finalul sezonului 1988-1989, a câștigat campionatul Iugoslaviei, iar în 1991 a fost transferat la Steaua Roșie Belgrad, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, Cupa Intercontinentală și două campionate ale fostei Iugoslavie.

În vara anului 1992, Sinisa Mihajlovic a fost transferat de AS Roma pentru 4,5 milioane de euro. A reușit să se integreze rapid și s-a impus titular pe postul de mijlocaș central. După doi ani a transferat la Sampdoria, pentru 6 milioane de euro. În cele patru sezoane la echipa din Genova, cea mai bună performanță a fost o semifinală în Cupa Cupelor, în 1995. Cea mai importantă etapă din cariera sa a fost la Lazio Roma, unde a fost transferat în 1998 pentru 17 milioane de euro. A jucat pentru Lazio timp de șase sezoane în care a câștigat Cupa Cupelor, Supercupa UEFA, un titlu în Serie A, două Cupe ale Italiei și două Supercupe ale Italiei. La vârsta de 35 de ani, Sinisa Mihajlovic a ajuns la Inter Milano, liber de contract. A câștigat un titlu în Serie A, două Cupe ale Italiei și o Supercupă a Italiei.