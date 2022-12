Mutu, mărturii spectaculoase: Marele său regret și cea mai proastă alegere profesională VIDEO

Adrian Mutu a fost, în tinerețe, un „Băiat rău“ al fotbalului românesc. Ca antrenor însă, e un tip echilibrat, competent, iar rezultatele sale de până acum confirmă acest lucru.

Fostul internațional a fost invitatul jurnalistului Viorel Grigoroiu, în cadrul podcastului „Tare de tot cu Viorel Grigoroiu“ unde, în ultimele săptămâni, au fost prezente și alte nume sonore din fotbalul românesc, precum Ioan Becali, Victor Pițurcă sau Florin Prunea.

Cu ocazia dialogului cu Viorel Grigoroiu, actualul antrenor al Rapidului a făcut câteva mărturisiri spectaculoase despre viața și cariera sa. Discuția cu Mutu, versiunea integrală, poate fi urmărită în clipul de mai sus.

Ce a spus Adrian Mutu?

*Marele meu regret e că n-am jucat la un Mondial. Am prins două Europene, dar Mondial nu. Fac pariu că, într-o zi, voi ajunge pe banca naționalei. Asta e visul meu: să antrenez naționala și, la nivel de cluburi, Fiorentina.

*La Firenze, înca sunt foarte iubit. Dacă mergi tu acolo cu prietenii tăi și spuneți la restaurant că veniți din partea mea, nu plătiți nimic. La un moment dat, eu am cumpărat un restaurant ca să nu mai fiu deranjat, cand mâncam. Nu se mai putea, oriunde mergeam, eram asaltat de fani! Am făcut o greșeală mare că am plecat din Italia în Anglia. Pe fiul meu nu l-aș lăsa să facă asta. Trebuia să rămân în Italia și sigur aș fi avut oferte de la Juve, Milan sau Inter.

*Cand pierd un meci, intru în bucătărie și gătesc! Fac orice: sarmale, ciorbe, orice. La mine, în casă, eu gătesc. Recent, am întrebat-o pe mamă cum se fac castraveții murați.

*Episodul Chelsea mi-a schimbat mentalitatea, am învățat foarte multe, în prezent, sunt cea mai bună versiune a mea!