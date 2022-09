”Băiatul de la Dinamo prins cu cocaina a fost suspendat 3 luni! Eu am luat un an pe nimic”. Acuzele rapidistului Alex Ioniță

Alexandru Ioniță II (27 de ani), acum la Rapid, se consideră nevinovat în cazul de dopaj de la Astra, în urma căruia a fost suspendat un an. Mijlocașul își compară situația cu cea a lui Magaye Gueye, fost atacant de la Dinamo, suspendat doar rei luni după ce a consumat cocaină.

Lumea fotbalului românesc a fost bulversată în aprilie 2021, când Alexandru Ioniță II, Kehinde Fatai, și Takayuki Seto, toți la Astra Giurgiu în acel moment, au încălcat regulamentul anti-doping printr-un tratament de vitaminizare.

Prostia celor 3 a plecat de câteva fotografii prin care clinica la care au făcut tratamentul a postat, pentru reclamă, fotografii cu fotbaliștii chiar în timpul perfuziilor. La mai bine de un an de la acel moment, mijlocașul legitimat în prezent la Rapid susține că nu a fost vinovat, că suspendarea primită a fost „nemeritată”.

Ioniță și-a comparat situația cu cea a fostului dinamovist Magaye Gueye, prins dopat cu cocaină în primăvara lui 2021, ulterior suspendat de ANAD doar pentru 3 luni.

Comparație cu dinamovistul Magaye Gueye

„Nu îmi reproșez nimic, pentru că nu a fost vorba despre doping. Greșeala mea este că nu am fost informat. Nu a fost vorba despre doping, am fost acolo pentru o reclamă și era vorba de vitamine. Nu știam nici despre cantitate, nici că vitaminele sunt interzise.

Am primit un an de suspendare nemeritat pentru că am luat vitamine. În aceeași perioadă, un băiat de la Dinamo e prins cu cocaină, despre care toată lumea știe că este interzisă în sport, și e suspendat trei luni! Faceți comparație... asta-i România!

Nu mi-a fost deloc ușor. Când a venit suspendarea, nici nu aveam bani puși deoparte. M-am descurcat, am avut familia aproape. A fost o importantă lecție de viață, mă bucur că am trecut peste ea și am luat doar lucrurile pozitive”, a precizat Ioniță într-un interviu pentru revista Fanatik.

Pățitul Mutu i-a luat apărarea

Adrian Mutu, actualul său antrenor a fost și el suspendat după un scandal internațional, pe când evolua la Chelsea, sub comanda lui Jose Mourinho, fiind prins cu cocaină. ”Domnul Mutu mi-a spus că avem un lucru în comun și nu știam la ce se referă. «Ce, Mister?» «Păi amândoi am fost suspendați, doar că pentru motive diferite». Mă bucur că a venit la mine să-mi spună așa ceva. Și dânsului i-a fost greu în acea perioadă și probabil știa prin ce trec și eu”.

Atacantul giuleștean a explicat și de ce și-a retras mărturia făcută inițial cu doar două zile înainte ca Agenția Națională Anti-Doping să comunice decizia. „Am cerut la început mai multe informații domnului Cristi Balaj, care era șeful ANAD atunci. El mi-a spus așa, ca de la prieten la prieten - sunt exact cuvintele dumnealui - că risc 4 ani de suspendare dacă nu recunosc că am depășit cantitatea. Că Astra va fi retrogradată, că naționala nu o să mai participe la meciuri internaționale.

Spune că a fost păcălit să de declarație falsă

Atunci am zis: «OK, deci voi vreți sub orice formă, chiar dacă aveți fișă de la clinică în care apare că nu am depășit 100 de mililitru și nu vă interesează de ea, să declar că am depășit cantitatea și să accept o pedeapsă mai mică». Am mers, am dat declarația asta și așteptam răspuns la următoarea comisie.

Au mai trecut 6 comisii, se făcuseră deja 6 luni de când tot judecau. Întrebam ce se întâmplă cu mine și-mi spuneau: «Da, da, tu îți menții declarația!» M-am simțit luat la mișto. Am mers la avocat, i-am spus ce se petrece și am decis să-mi schimb prima declarație.

Repet, o dădusem pe aceea pentru că-mi spuseseră că altfel vor fi multe sancțiuni și că au multe probe împotriva mea. Dar proba mea de la clinică nici nu au luat-o în considerare. Pur și simplu ANAD nu dorea să se judece cu clinica, ci doar să arate că-și face treaba și să ne sancționeze pe noi, pe sportivi! Nu conta cum!”.