Massimo Moratti, fostul președinte al lui Inter Milano, internat de urgență la terapie intensivă

Massimo Moratti, fost președinte al celor de la Inter Milano, a fost transportat de urgență la spital, la secția de terapie intensivă a Institutului Humanitas din Rozzano, conform Gazetta dello Sport.

Fostul președinte legendar al clubului ce evoluează în campionatul Italiei se confrunta cu mari probleme respiratorii, fiind diagnosticat cu pneumonie. Moratti înpliniste, în luna mai a acestui an, vârsta de 80 de ani, fiind un fumător înrăit de ani de zile.

Starea fostului oficial al celor de la Inter Milano nu este una critică în momentul de față, recuperarea sa dând roade, după cum au anunțat medicii. Totuși, în contextul insuficienței respiratorii, omul de afaceri a trebuit să fie intubat.

Massimo Moratti a lucrat alături de Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter, pe vremea când românul era fotbalist în cadrul grupării din Milano.

Inter a atins culmile succesului sub conducerea lui Moratti

Cea mai mare realizare a lui Inter Milano sub conducerea lui Massimo Moratti rămâne tripla istorică - campionat, Cupa Italiei și Champions League, obținută în 2010, cu Jose Mourinho pe banca tehnică, performanță unică în istoria fotbalului italian.

În finala Ligii Campionilor, Inter a înfruntat-o pe Bayern Munchen pe „Santiago Bernabeu” din Madrid și s-a impus cu 2-0, datorită dublei marcate de argentinianul Diego Milito. Cristi Chivu a fost titular în flancul stâng al defensivei și a avut sarcina dificilă de a-l marca pe Arjen Robben, aflat într-o formă excelentă, provocare pe care românul a dus-o la capăt cu brio.

De-a lungul timpului, Mircea Lucescu a colaborat cu Moratti ca antrenor al Interului, iar impresarul Giovanni Becali a intermediat mai multe transferuri importante, inclusiv pe cele ale lui Adrian Mutu și Cristi Chivu. În total, Inter a cucerit 16 trofee sub conducerea lui Massimo Moratti.