Gigi Becali este pe cale să dea foc FCSB-ului, aducându-l pe dușmanul suporterilor: „Hai să vedem dacă te ascultă finul tău”

FCSB, lider în play-out după 5 etape, este pe cale să rămână fără antrenor. Mirel Rădoi, 45 de ani, este dorit acum de turcii de la Gaziantepspor.

Finul Rădoi i-a făcut o „aroganță” nașului Becali, titularizându-l luni seară pe Vlad Chiricheș (36 de ani), decizie prin care pare că astfel își forțează plecarea.

Îmbrăcate în cuvinte mieroase, Becali a lansat primele atacuri la finul neascultător, cel care i-a nesocotit ordinul în privința lui Chiricheș. Asta deși îi promisese că nu se amestecă la echipă. Becali a recunoscut că oricare alt tehnician ar fi fost deja dat afară după „cazul Chiricheș”.

„Mândria și orgoliul îl strică, altfel ar fi superom, dar are prea multă mândrie. El a făcut-o din mândrie cu Chiricheș, el zice că nu, dar 100% a făcut-o din mândrie. El o să zică că nu, așa a gândit. Nici el nu știe că a făcut-o din mândrie, nici nu-și dă seama de ea. Am râs când am văzut, lasă să facă el mândrie. Îl iubesc prea mult și îl las în pace.

Cu oricine nu permit așa ceva, dar pe el îl iubesc prea mult. Orice alt antrenor era la revedere, îi spuneam lui MM să-i spună la revedere, dar eu îl iubesc prea mult pe el și tot ce face el, lucrurile astea mici, le consider mândrii copilărești”, a spus Becali, după meci, la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport.

Îl vrea pe Drăguș

Mirel Rădoi a fost întrebat direct despre plecare, în contextul zvonurilor privind interesul turcilor de la Gaziantep, tehnicianul a „fentat” răspunsul: „Nu știu, deocamdată sunt aici și în continuare sunt antrenorul FCSB-ului, discutăm doar de partidă, ce o fi de mâine încolo nu știu, să ajungem mâine la București. Lucrurile astea, dacă ar trebui discutate, aș face-o cu clubul și nu aș face-o public. Dacă subiectul e să încercați să mă trageți de limbă, chiar dacă nu am BAC și par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul și de a da drumul la informații pe care eu le vreau publice, dacă se vor afla lucrurile, clubul le va spune”.

Becali vizează deja alt antrenor după scurta perioadă Rădoi. Soluția pe care pare tentat s-o acceseze latifundiarul este un dușman declrat al suporterilor. Este Marius Şumudică (55 de ani). A mai fost dorit de Becali, dar rapidismul nu i-a dat pace lui Șumi. Acum, o-a cerut să vină la FCSB alături de finul lui, Denis Drăguş (26 de ani), legitimat la Gaziantep, cedat sub formă de împrumut de la Trabzonspor. „Ar fi bine să fie Drăguş. Da, dar vine? Cheamă-l, mă! Hai să vedem dacă te ascultă finul tău. Că pe mine nu mă ascultă finul. O să vedem. Mai fac vreo glumă acum şi se supără iar finul meu (n.r. - Rădoi). Nu mai zic nimic, că mă nenoroceşti”, a spus afaceristul.