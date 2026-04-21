Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Gigi Becali este pe cale să dea foc FCSB-ului, aducându-l pe dușmanul suporterilor: „Hai să vedem dacă te ascultă finul tău”

FCSB, lider în play-out după 5 etape, este pe cale să rămână fără antrenor. Mirel Rădoi, 45 de ani, este dorit acum de turcii de la Gaziantepspor.

Șumudică a avut multe dueluri cu fanii FCSB FOTO Sportpictures
Finul Rădoi i-a făcut o „aroganță” nașului Becali, titularizându-l luni seară pe Vlad Chiricheș (36 de ani), decizie prin care pare că astfel își forțează plecarea. 

Îmbrăcate în cuvinte mieroase, Becali a lansat primele atacuri la finul neascultător, cel care i-a nesocotit ordinul în privința lui Chiricheș. Asta deși îi promisese că nu se amestecă la echipă. Becali a recunoscut că oricare alt tehnician ar fi fost deja dat afară după „cazul Chiricheș”.

Mândria și orgoliul îl strică, altfel ar fi superom, dar are prea multă mândrie. El a făcut-o din mândrie cu Chiricheș, el zice că nu, dar 100% a făcut-o din mândrie. El o să zică că nu, așa a gândit. Nici el nu știe că a făcut-o din mândrie, nici nu-și dă seama de ea. Am râs când am văzut, lasă să facă el mândrie. Îl iubesc prea mult și îl las în pace.

Cu oricine nu permit așa ceva, dar pe el îl iubesc prea mult. Orice alt antrenor era la revedere, îi spuneam lui MM să-i spună la revedere, dar eu îl iubesc prea mult pe el și tot ce face el, lucrurile astea mici, le consider mândrii copilărești”, a spus Becali, după meci, la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport. 

Îl vrea pe Drăguș

Mirel Rădoi a fost întrebat direct despre plecare, în contextul zvonurilor privind interesul turcilor de la Gaziantep, tehnicianul a „fentat” răspunsul: „Nu știu, deocamdată sunt aici și în continuare sunt antrenorul FCSB-ului, discutăm doar de partidă, ce o fi de mâine încolo nu știu, să ajungem mâine la București. Lucrurile astea, dacă ar trebui discutate, aș face-o cu clubul și nu aș face-o public. Dacă subiectul e să încercați să mă trageți de limbă, chiar dacă nu am BAC și par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul și de a da drumul la informații pe care eu le vreau publice, dacă se vor afla lucrurile, clubul le va spune”. 

Becali vizează deja alt antrenor după scurta perioadă Rădoi. Soluția pe care pare tentat s-o acceseze latifundiarul este un dușman declrat al suporterilor. Este Marius Şumudică (55 de ani). A mai fost dorit de Becali, dar rapidismul nu i-a dat pace lui Șumi. Acum, o-a cerut să vină la FCSB alături de finul lui, Denis Drăguş (26 de ani), legitimat la Gaziantep, cedat sub formă de împrumut de la Trabzonspor. „Ar fi bine să fie Drăguş. Da, dar vine? Cheamă-l, mă! Hai să vedem dacă te ascultă finul tău. Că pe mine nu mă ascultă finul. O să vedem. Mai fac vreo glumă acum şi se supără iar finul meu (n.r. - Rădoi). Nu mai zic nimic, că mă nenoroceşti”, a spus afaceristul.

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
„Măcelarul lui Bebino”, ținta unei tentative de asasinat. Sângerosul Mahomed a fost înjunghiat în fața casei
gandul.ro
image
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
mediafax.ro
image
“Vii la FCSB în locul lui Mirel Rădoi?”. Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului pentru fanii roș-albaştri
fanatik.ro
image
Ce a cauzat creșterea uriașă de tensiune electrică după explozia de la CET Vest. Unii bucureșteni au măsurat și 275 de volți la revenirea curentului
libertatea.ro
image
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Burkina Faso își extinde controlul. După aur, va naționaliza Sofitex, gigantul producător de bumbac evaluat la 607 milioane de dolari
antena3.ro
image
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Motivul pentru care benzina a scăzut sub 8 lei per litru. Motorina s-a ieftinit şi ea, preţurile de azi la carburanţi
playtech.ro
image
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce contract are atacantul
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția lui tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Bolojan caută voturile de AUR. Câți parlamentari trebuie să rupă
cotidianul.ro
image
Se fac angajări, joburi râvnite de toţi românii, condiţii "ca afară"
romaniatv.net
image
Sorin Grindeanu ar accepta să fie premier. Ce condiții pune liderul PSD: ”Lucrurile vor intra într-un nou scenariu”
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Șoc pe bursă: 5 miliarde de lei pierduți într-o zi. Războiul PSD–PNL lovește violent companiile de stat
click.ro
image
Aceste trei zodii vor începe un nou capitol spectaculos din viață la finalul lui aprilie. Problemele lor se vor rezolva și vor găsi curajul de a lua totul de la capăt
click.ro
image
21 aprilie 1926: ziua în care s-a născut Regina Elisabeta a II-a. Destinul spectaculos al celei mai iubite suverane britanice
click.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Prajitura cu foi de miere Sursa foto shutterstock 2278319939 jpg
Prăjitura cu foi de miere și cremă de vanilie te face să uiți de diete
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
image
Gabriela Cristea, dezvăluiri dureroase despre familie. Motivul surprinzător pentru care s-a rupt complet de părinții ei: „Nu am mers nici la înmormântare”
image
Șoc pe bursă: 5 miliarde de lei pierduți într-o zi. Războiul PSD–PNL lovește violent companiile de stat

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

image
Charlize Theron iese la atac – Timothée Chalamet poate fi înlocuit de AI, baletul nu!

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie