Luni, 11 August 2025
Adevărul
Ce au mărturisit soția și fiul lui Mihai Leu după accidentul în care a fost implicat Marco Leu la evenimentului dedicat memoriei fostului campion

Publicat:

Soția și fiul lui Mihai Leu au organizat în weekend un raliu în memoria fostului campion, un eveniment în cursul căruia Marco Leu a fost implicat într-un accident, în urma căruia mașina pe care o conducea a fost grav avariată. Cei doi au vorbit despre ceea ce s-a întâmplat.

Din fericire, Marco Leu (32 de ani) a ieșit teafăr din accident, însă incidentul petrecut în timpul cursei a umbrit evenimentul dedicat memoriei tatălui său.

Anna Leu a avut emoții

Soția îndurerată a lui Mihai Leu a mărturisit că a avut emoții mari la eveniment, deși raliurile nu sunt ceva nou pentru ea, precizând că astfel de situații neprevăzute sunt obișnuite în lumea curselor de mașini, potrivit SpyNews, care citează declarațiile făcute pentru Știri Antena Vest.

„Am avut emoții, dar sunt niște emoții cu care sunt obișnuită. Tot ce s-a întâmplat face parte din lumea auto. Noi am luat foarte multe măsuri de siguranță, am adus betoane pentru siguranța publicului, pentru siguranța spectatorilor”, a declarat Anna Leu.

Mașina consusă de Marco Leu a fost grav avariată. FOTO Captură video
Din ce cauză s-a produs accidentul lui Marco Leu

Marco Leu a spus, pentru sursa citată, că, cel mai probabil, a fost vorba despre o problemă tehnică.

„Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire. Am schimbat inferioare până la a I-a și nu am reușit să ne oprim. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică. Vedem ce o să zică mecanicii în momentul în care încep să desfacă mașina. Era un viraj dificil de virat, mașina nu reușea să se încadreze acolo și cu atât mai mult nu aveam ce să forțăm”, a spus Marco Leu pentru sursa citată.

Amintim că, în iulie, la trei săptămâni de la dispariția prematură a lui Mihai Leu, motorsportul autohton a trăit un moment încărcat de emoție. Marco a decis să-i cinstească memoria tatălui său într-un mod simbolic, pilotând mașina cu care acesta a concurat în ultimele două sezoane în competițiile de viteză în coastă și Super Rally.

Sport

