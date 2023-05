Primul maratonist cu paralizie cerebrală, interviu exclusiv. Alex Roca Campillo: „Cel mai mare vis al meu? Să fiu fericit pentru totdeauna“ VIDEO

Alex Roca Campillo, primul om din lume cu paralizie cerebrală și incapacitate fizică de 76% care a terminat un maraton, a acordat un interviu exclusiv și plin de emoție pentru Weekend Adevărul.

În luna martie, Alex Roca Campillo (32 de ani) a terminat Maratonul de la Barcelona în 5 ore, 50 de minute și 51 de secunde, performanța lui făcând ocolul Globului.

De ce este această performanță atât de specială? Pe vremea când avea doar 6 luni, Alex s-a îmbolnăvit de encefalită virală, iar doctorii nu îi mai dădeau nicio șansă la viață.

Însă el nu doar că trăiește, ci încă de mic face sport: a început cu fotbalul, iar la 6 ani a început să practice mountain biking și alergările.

Așadar, Alex poate fi considerat un miracol și un exemplu motivațional. A terminat, printre altele, șase semi-maratoane și cinci triatloane, iar în 2019 a devenit primul om cu paralizie cerebrală din lume care trece linia de sosire a Titan Desert, o fabuloasă cursă de mountain bike, de 640 de kilometri, ce se desfășoară anual în Maroc.

Ambasador al Fundației FC Barcelona, Alex Roca Campillo este un exemplu minunat și miraculos că nimic nu este imposibil. Iar atunci când vi se pare că viața este grea, gândiți-vă la Alex și la reușitele lui incredibile, în ciuda tuturor dificultăților din fiecare zi. Alex este un învingător, un model despre cum nu trebuie să renunți vreodată.

Într-un interviu exclusiv pentru „Weekend Adevărul“, Alex Roca Campillo a spus clar: „Limitele ți le stabilești tu“.

El a povestit despre sport și determinare, dar mai ales despre dorința de a se autodepăși în permanență. Interviul cu sportivul spaniol a fost într-adevăr ieșit din comun: fiind surdo-mut, soția lui Alex, Mari Carme, era translator prin limbajul semnelor.

ADEVĂRUL: Ai făcut istorie în luna martie la Barcelona, devenind prima persoană din lume cu paralizie cerebrală și cu incapacitate fizică de 76% care termină cu succes un maraton. Cum te simți?

Alex Roca Campillo: A fost o senzație minunată să termin maratonul de la Barcelona și grație acestei reușite mulți oameni au aflat de mine. Însă eu nu mă consider o persoană de succes, ci o persoană care luptă în fiecare zi pentru a fi fericit și pentru a-și împlini visurile. Mă simt excelent să am o echipă care luptă alături de mine. Când am terminat cursa, m-am gândit și la bunicul meu, care m-a învățat să merg, și la doctorii care mi-au spus că nu voi reuși vreodată să merg. Și vreau să îți spun un detaliu interesant legat de echipamentul meu. Știi de ce alerg într-un tricou galben, în timp ce toți componenții echipei mele sunt îmbrăcați în negru? Pentru că atunci când eram mic, mă ascundeam ca să nu mă vadă nimeni. Iar acum vreau ca toată lumea să mă vadă și să asculte mesajul meu. Iar cea mai strălucitoare culoare ce există este galbenul fluorescent, culoarea tricoului meu, culoare pe care am purtat-o și la maratonul de la Barcelona.

- De când ai început să te pregătești pentru acest eveniment?

Am început să practic sportul de la vârsta de 6 ani. Și de atunci nu am încetat să visez. Dacă acum câțiva ani cineva mi-ar fi spus că voi termina un maraton și alte curse importante, nu l-aș fi crezut. Pentru maratonul de la Barcelona am început să mă pregătesc de acum un an, lucrând cu un antrenor personal și cu un fizioterapeut. Am făcut fizioterapie în mod special pentru impactul asupra genunchilor mei. M-am pregătit și psihologic, pentru că acest aspect este unul important. Pentru un maraton ai nevoie de multă motivație și de putere mentală. Când ai un scop trebuie să îl urmărești. Iar în cazul în care cazi trebuie să te ridici.

Puterea de a transforma „nu“ în „da“

- Cum e pentru tine lupta de a te autodepăși în fiecare zi?

Mă consider o persoană foarte hotărâtă. De-a lungul vieții a trebuit să depășesc multe obstacole. Fiecare zi mă face să îmi doresc mai mult, să mă autodepășesc. Mă bucur de fiecare zi și lupt în fiecare zi. Pentru că atunci când îți spui că nu se poate, te limitezi și nu poți lupta pentru a-ți îndeplini visurile. Nu corpul este cel care îți definește capacitățile. Dacă ai dorință și determinare, poți reuși multe în viață. Iubesc cuvântul „nu“, deoarece atunci când cineva îmi spune „nu“, va vedea apoi că o pot face. De-a lungul anilor, au fost oameni care mi-au spus că nu voi supraviețui, că nu voi putea merge, că nu voi avea prieteni sau o soție, că nu voi putea studia. Și am transformat toate acestea într-un minunat „da“. Pentru că, da, se poate, imposibilul poate fi învins.

→ Imaginea 1/4: Carlos Alcaraz si Alex Roca Campillo foto arhiva personala jpg

- Care a fost cel mai dificil moment din viața ta?

Copilăria a fost cea mai dură perioadă, deoarece mulți oameni erau de părere că nu voi supraviețui. Însă au fost mulți oameni care m-au ajutat. Și sunt recunoscător părinților mei, familiei mele și celor care mi-au oferit sprijin psihologic. Iar acum sunt o persoană foarte pozitivă și fericită.

- Dar cel mai fericit moment?

Sunt mai multe momente fericite. Iar unul dintre cele mai fericite momente din viața mea a fost acum patru ani, când am terminat în Maroc Titan Desert, cea mai dificilă cursă de mountain bike din lume. Am fost foarte fericit și în luna martie, când am reușit să termin maratonul de la Barcelona. În plan personal, momente foarte speciale și fericite au fost când m-am însurat și, de asemenea, când s-a căsătorit fratele meu. Pentru mine a fost și este foarte important că am reușit să am încredere în mine. Un moment fericit a fost și când am terminat în iunie 2022 semi-maratonul de la Miami în două ore și jumătate. A fost o cursă extrem de dificilă, însă satisfacția a fost foarte mare la final. După ce am trecut linia de sosire am fost atât de bucuros și de emoționat, încât pur și simplu am început să dansez de fericire. A fost încă o provocare, încă un exemplu că îmi pot depăși limitele.

Autodepășirea este posibilă pentru oricine

- Ce înseamnă să câștigi împotriva imposibilului?

Pentru mine este foarte important să câștig contra imposibilului. Vreau să trimit acest mesaj lumii întregi și să spun: „Toți putem să ne autodepășim, cu dorință, pasiune și atitudine pozitivă“. Eu consider că fiecare dintre noi poate depăși provocările, cu efort și sacrificiu, totul este posibil. Nu contează ce capacitate avem, cu toții ne putem depăși limitele.

- Care este cel mai mare vis al tău?

Cel mai mare vis al meu este să fiu fericit pentru totdeauna.

- Cum ai învățat să găsești bucuria în fiecare zi?

Învățând din căderi și amintindu-mi de copilăria mea, când totul era cu mult mai dificil comparativ cu acum. Sunt fericit și sunt mulți oameni care mă susțin. Iar acest lucru mă face să merg mai departe, să îmi depășesc limitele zi de zi.