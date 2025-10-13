Video Maraton pentru o cauză umanitară la Craiova. Trei foști mari fotbaliști îi invită pe oameni s-o rupă la fugă

Trei mari fotbaliști ai Craiovei susțin o cauză umanitară a Alianței Franceze: Semimaratonul Craiovei - ediția 2025. Cursa va avea loc pe 18 octombrie.

„Aleargă pentru proiecte culturale, educative şi sportive organizate de Alianța Franceză pentru copiii oraşului nostru”, este îndemnul celor de la Alianța Franceză.

Înscrierea se încheie astăzi, pe site-ul www.semimaratonulcraiovei.ro, și cei care îi accesează pot alege din listă cauza nr. 10, „Alliance Française Craiova”.

Semimaratonul se va ține pe stadionul „Ion Oblemenco”. Gică Craioveanu, Emil Săndoi și Ionuț Rada au transmis mesaje în care suțin cauza.